Mimo że to Erste przejmuje Santander Bank Polska, to w przypadku biznesu maklerskiego sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Erste Securities w Polsce skoncentrowane jest przede wszystkim na klientach instytucjonalnych oraz na transakcjach na rynku kapitałowym. Santander Biuro Maklerskie nie tylko zajmuje się tymi obszarami, ale dodatkowo także obsługuje klientów indywidualnych. Według danych KDPW na koniec lutego biuro prowadziło ponad 121 tys. rachunków papierów wartościowych, co było siódmym wynikiem w branży. Również z tego względu, patrząc na udziały rynkowe Santander BM prezentuje się lepiej niż Erste Securities, przynajmniej jeśli chodzi o rynek akcji. Po dwóch miesiącach tego rynku Santander BM miał 5 proc. udziałów w obrotach, podczas gdy Erste Securities 1,7 proc. Inaczej wygląda sytuacja na rynku kontraktów terminowych. Tam rynkowy udział Erste wynosi 15,81 proc. i broker jest liderem zestawienia. Santander BM z wynikiem 7,19 proc. plasuje się na siódmym miejscu.

Kto będzie szefem biur maklerskiego w Erste?

Taki układ sił prowokował pytania o to, jak będzie wyglądał biznes maklerski w nowej rzeczywistości. Co wiemy na dzisiaj? Według informacji „Parkietu” zapadła już decyzja na temat tego, kto stanie na czele nowego biura. Według naszych ustaleń będzie to Kamil Kalemba, który obecnie jest szefem Santander BM. O potwierdzenie tej informacji poprosiliśmy biuro prasowe Santander BP. – Działalność maklerska jest jedynym obszarem, w którym funkcjonują obecnie dwie równoległe struktury. Planujemy je w najbliższych miesiącach zintegrować, ale obecnie jest za wcześnie na szczegóły – usłyszeliśmy. Najprawdopodobniej biuro maklerskie w nowym wydaniu będzie działać także w strukturach banku Erste. To nie jest wielkie zaskoczenie, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie praktycznie wszystkie biura maklerskie, których właścicielami są banki, działają w ich strukturach, a nie jako oddzielne jednostki.

Pytań oczywiście jest więcej. Skoro Kamil Kalemba ma zostać szefem nowego biura, to co stanie się z szefostwem Erste Securities? Obecnie na czele firmy stoi Bartosz Świdziński, a wiceprezesem jest Piotr Prażmo. Obaj są doskonale znani w środowisku rynku kapitałowego, cieszą się dużym uznaniem, a także mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem. Według naszych ustaleń na ten moment wciąż jednak decyzje w ich sprawie nie zapadły.