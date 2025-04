Agencja S&P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating kredytowy mBanku do BBB+ z BBB. Agencja Moody’s Ratings podniosła długoterminowy rating depozytowy mBanku do A3 z Baa1 oraz długoterminowy rating kredytowy mBanku Hipotecznego do Baa1 z Baa2. Fitch podwyższył długoterminowy rating kredytowy mBanku do BBB z BBB-.

S&P i Fitch podwyższyły także ratingi emitowanych przez bank instrumentów - długu senioralnego uprzywilejowanego (Senior Preferred) oraz długu senioralnego nieuprzywilejowanego banku (Senior Non-Preferred). W przypadku Fitch podwyższenie ratingów było o dwa poziomy: (i) dla długu senioralnego uprzywilejowanego do BBB+. Wszystkie agencje podkreśliły skuteczne działania mBanku w obszarze zmniejszenia ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi we franku szwajcarskim, co ma istotny wpływ na stabilność i przewidywalność wyników finansowych banku.

– mBank się rozpędza. Decyzje agencji ratingowych są dla nas istotne z trzech powodów. Po pierwsze, wyższy rating kredytowy oznacza mniejsze ryzyko i w konsekwencji niższe koszty finansowania. Po drugie, ratingi potwierdzają pozycję mBanku jako stabilnego i godnego zaufania partnera w biznesie. I po trzecie, pokazują, że wysiłki, które podejmowaliśmy w ostatnim czasie, zwłaszcza na rzecz zmniejszenia ryzyka związanego z portfelem kredytów we frankach szwajcarskich oraz odbudowy kapitału, były bardzo skuteczne. Podniesienie wszystkich kluczowych dla nas ratingów kredytowych w okresie niecałych dwóch miesięcy jest potwierdzeniem, że tuż przed ogłoszeniem nowej strategii, bank jest gotowy na oczekiwany wzrost. Mam w związku z tym pełne przekonanie, że działania, które podjęliśmy pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – skomentował Cezary Kocik, prezes mBanku.

Na co agencje ratingowe zwróciły szczególną uwagę

· Redukcję ryzyka kredytów frankowych: Wszystkie agencje podkreślają znaczące postępy mBanku w redukcji ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi we franku szwajcarskim. Moody’s zauważa, że od 2018 roku do końca 2024 roku mBank przeznaczył ponad 16,5 miliarda złotych na rezerwy na ryzyko prawne, z czego około 12 miliardów złotych w ciągu ostatnich trzech lat. S&P Global Ratings ocenia, że mBank "w znacznym stopniu zredukował ryzyko prawne" związane z tymi kredytami. Według agencji Fitch nastąpiło „znaczne i trwałe obniżenie ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi w walucie obcej" i w konsekwencji ryzyko to przestało już negatywnie wpływać na ocenę profilu kredytowego mBanku. Systematycznie spada liczba aktywnych kredytów we franku szwajcarskim. Na koniec 2024 roku pozostało 16,4 tys. aktywnych umów z 85,5 tys. umów które zawarliśmy z klientami. Do dziś bank podpisał już ponad 26,8 tys. ugód z kredytobiorcami.

· Poprawę rentowności: S&P Global Ratings wskazuje na rentowność mBanku, który w 2024 roku zanotował 2,2 miliarda złotych zysku netto. Moody’s Ratings przewiduje, że poprawa wyników banku będzie kontynuowana wraz ze spodziewanym spadkiem kosztów związanych z ryzykiem prawnym. Fitch oczekuje, że w związku ze znacznym ograniczeniem kosztu ryzyka prawnego, zyski mBanku staną się mniej zmienne.