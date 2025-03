Szykują się sowite dywidendy banków. Na co mogą liczyć akcjonariusze?

Jakie dywidendy wypłacą banki

Wraz z prezentacją raportów rocznych władze banków przedstawiły też swoje rekomendacje co do wypłaty dywidendy w tym roku z zysków za 2024 r. Nie są to jeszcze ostateczne decyzje, niemniej według naszej analizy do akcjonariuszy może trafić co najmniej 21 mld zł.

Oczywiście największy dywidendowy bonus (pod względem łącznej kwoty) dotyczyć będzie posiadaczy akcji PKO BP. W czwartek prezes Szymon Midera poinformował, że bank spełnia wymogi rekomendacji KNF do wypłaty do 75 proc. zysku, więc może to być niemal 7 mld zł. Choć w przeliczeniu na jedną akcję daje to niezbyt wysokie 5,58 zł.

Wypłaty na poziomie 75 proc. zysku za 2024 r., co jest najwyższym dopuszczalnym przez KNF poziomem, zadeklarowały jeszcze władze Santandera BP (co dawałoby 3,9 mld zł), ING BSK (3,2 mld zł) oraz Citi Handlowego (1,3 mld zł). Z kolei zarząd Pekao chce przeznaczyć na dywidendy 50 proc. zysku za 2024 r. (czyli ok. 3,2 mld zł), podobnie – Alior (ok. 1,2 mld zł) i BNP Paribas (ok. 1,16 mld zł).

Czy akcjonariusze zyskają więcej niż rok temu?

Pewne jest, że mBank i Millennium nie podzielą się swoimi zyskami z akcjonariuszami w ogóle. Dopiero co zaczęły bowiem wychodzić na prostą po okresie słabych wyników obciążonych kosztami sagi frankowej.

Ciekawe przy tym, że choć łączny zysk analizowanych banków wzrósł rok do rok o 27 proc., o tyle łączna pula dywidend, przewidywana na 2025 r., w wysokości ok. 21 mld zł, to mniej więcej tyle samo, co wypłaty w 2024 r. Skąd ten paradoks?