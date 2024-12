Reforma WIBOR-u w końcu może ruszyć. Jakie korzyści dla klientów?

Te wszystkie przygotowania i określenie zasad jest kluczowe, ponieważ wskaźnik referencyjny odnosi się do szerokiego spektrum instrumentów finansowych – od kredytów hipotecznych i konsumenckich, poprzez obligacje skarbowe i korporacyjne, aż po instrumenty pochodne. – Na cały proces wprowadzania indeksu do gospodarki trzeba patrzeć szeroko. WIBOR to w tej chwili umowy na około 5 bilionów złotych w kraju oraz kolejne biliony złotych ekspozycji za granicą – zaznacza Błażej Wajszczuk, dyrektor Departamentu Skarbu w Banku BNP Paribas. – Jest to kilkakrotnie więcej niż PKB naszego kraju, więc można z całą pewnością stwierdzić, że wdrożenie jest dużym wydarzeniem w życiu gospodarczym kraju – podkreśla. A po doświadczeniach z WIRON-em, gdy wdrożono go zbyt pośpiesznie, wszystkim zależy teraz na jakości, a nie na szybkości.

Kiedy kredyty z nowym indeksem

Wiadomo, że finał reformy przewidziano na koniec 2027 r., co oznacza, że instrumenty finansowe oparte na nowym wskaźniku będą stopniowo wprowadzane na rynek w ciągu najbliższych trzech lat. Co nie wyklucza oczywiście, że pojawią się one wcześniej. A zdaniem ekspertów może to nastąpić już w 2025 r.

– Popularyzacja nowego wskaźnika zacznie się prawdopodobnie od emisji obligacji skarbowych – komentuje Paweł Preuss, Partner EY Polska, Lider Sektora Finansowego. – W pierwszym etapie powinny to być obligacje krótko- i średnioterminowe, o terminie zapadalności kilku–kilkunastu miesięcy. Ich pojawienie się i stopniowa popularyzacja będą budowały stabilność i zaufanie do nowego wskaźnika. Po tym stopniowo będą pojawiać się kolejne typy instrumentów – zaznacza Paweł Preuss.

Według jego analizy pierwszych obligacji SP z nowym indeksem można spodziewać się na początku drugiego półrocza 2025 r. „Nowe” produkty kredytowe, w tym kredyty hipoteczne dla klientów detalicznych, kredyty inwestycyjne czy obrotowe dla firm, powinny pojawić się w ofercie bankowej w III–IV kwartale 2025 r. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne (które w Polsce są przede wszystkim instrumentami o zmiennym oprocentowaniu), to można oczekiwać, że firmy zaczną je emitować pod koniec 2025 r.

Zmiana WIBOR na WIRF. Co ze „starymi” kredytami?

Zmianie WIBOR na WIRF musi też towarzyszyć stopniowy rozwój instrumentów pochodnych, a także proces dobrowolnego aneksowania dotychczasowych umów opartych na WIBOR, zastępowania w ich treści dotychczasowego wskaźnika przez nowo wybraną propozycję indeksu. Dla umów opartych na WIBOR, które na koniec 2027 r. będą pozostawały aktywne, będzie przygotowany proces prawnego zastąpienia WIBOR-u jego zamiennikiem na mocy rozporządzenia ministra finansów, zgodnie z regulacjami unijnymi BMR.