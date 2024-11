Bank Pekao z rekordowo wysokim zyskiem w III kwartale

Łącznie w okresie I-III kwartał 2024 r. zysk netto Pekao sięgnął 4,76 mld zł wobec 5,02 mld zł rok wcześniej. Ten spadek to efekt wyższych rezerw frankowych, wyższych kosztów działalności oraz kosztów tegorocznych wakacji kredytowych.

Jakie wyniki na podstawowej działalności

Wynik odsetkowy banku w III kw. wyniósł 3,26 mld zł i był zbliżony do oczekiwań analityków. Wynik odsetkowy wzrósł 8 proc. rok do roku i 12 proc. kwartał do kwartału. Wynik z prowizji wyniósł 713 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku (to 1 proc. więcej w ujęciu rocznym i 2 proc. - kwartalnym).

Portfel kredytów wzrósł na koniec III kw. o 5 proc. rok do roku, co zdaniem władz Pekao może być zwiastunem trwalszego ożywienia akcji kredytowej. Kredyty dla klientów detalicznych wzrosły o 11 proc. rok do roku, w tym kredy hipoteczne – o 11 proc. (przy 8,7 mld zł nowej sprzedaży hipotek w okresie dziewięciu miesięcy), a pożyczki gotówkowe – o 9 proc. Wartość kredytów korporacyjnych zwiększyła się o 1 proc.

Problem kredytów frankowych w Pekao

Koszty ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 56 mln zł w III kwartale, a wskaźnik pokrycia rezerwami aktywnego portfela kredytów CHF wzrósł do 140 proc.

Pekao podaje również, że propozycje ugód wystosował w przypadku ponad 84 proc. umów we franku, a ramach programu „ Ugoda 2%”, podpisanych zostało już ponad 7 tys. polubownych porozumień.

Prezes Stypułkowski podkreślał, że Pekao ma jeden z najmniejszych na rynku portfeli kredytów frankowych, ale pokrycie rezerwami jedno z najwyższych, więc ryzyko portfela frankowego jest ograniczone.