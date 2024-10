Czy Pekao podniesie cennik opłat i prowizji dla klientów?

Przychody z tytułu opłat i prowizji za niskie na koszty pracownicze

Nowy prezes Pekao jako jedno z najpilniejszych wyzwań wskazał przychody z tytułu opłat i prowizji, które mają być za niskie, by pokrywać z odpowiednią górką koszty pracownicze. Czy wobec tego należy spodziewać się podwyżki tych opłat i prowizji? Tu komentarze rynku są podzielone.

– Stypułkowski jest bankowcem z krwi i kości, wyznającym starą, dobrą szkołę, że bank ma zarabiać najwięcej, ile może, tak by budować wartość dla akcjonariuszy – mówi nam nieoficjalnie jeden z ekonomistów. – Jeśli więc widzi przestrzeń do podwyżki opłat i prowizji, to być może podejmie taką decyzję – dodaje. Z drugiej strony Pekao jest dosyć konserwatywnym bankiem nastawionym na klientów o niskim profilu ryzyka, więc nie ma wielu powodów, by nagle pobierać od nich więcej prowizji.

– Nie znam dokładnie cennika Pekao, ale wydaje się, że nie odbiega od konkurencji, choć rzeczywiście relacja wyniku z prowizji do aktywów jest w Pekao niższa niż choćby w PKO BP czy w Santanderze. Niemniej nagła agresywna zmiana strategii cenowej, mocno odbiegająca od standardów rynku, mogłaby spowodować odpływ klientów – ocenia Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.

Interesującym wątkiem poruszonym przez Stypułkowskiego jest też zbieżność nazw banków Pekao i PKO BP, przez co klienci mylą oba banki. Stypułkowski ocenia więc, że Pekao potrzebuje „nowego wizerunku i rewitalizacji marki”. Czy to zapowiedź zmiany nazwy? – Naprawdę trudno coś tu przesądzić, ale rzeczywiście temat został podniesiony i pewnie będzie dyskutowany – mówi Jańczak.

A co z tematem potencjalnej fuzji z Alior Bankiem (bankiem państwowym należącym do grupy PZU). Zdaniem analityków można tu znaleźć argumenty za i przeciw, ale decyzja w tej kwestii zostanie podjęta na szczeblu znacznie wyższym, rządowym.