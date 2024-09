Polacy pożyczają w bankach coraz więcej. Skąd ten boom?

Tylko w lipcu br. gospodarstwa domowe pożyczyły w bankach na cele konsumpcyjne ok. 9,1 mld zł – wynika z ostatnich danych NBP. To o 22 proc. więcej niż w lipcu zeszłego roku i w ogóle najwyższa kwota od co najmniej 2014 r.

Znacząco większy popyt na pożyczki gotówkowe potwierdzają też raporty samych banków czy Biura Informacji Kredytowej. Według danych BIK w lipcu ich wartość zwiększyła się rok do roku o 27,5 proc., a ich liczba – o 17 proc. W okresie styczeń–lipiec mowa o wzroście odpowiednio o 24,4 proc. oraz 11 proc.