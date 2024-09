Coraz więcej wyroków frankowych

W pierwszej połowie 2024 r. zapadły co najmniej 8903 wyroki polskich sądów w kwestii kredytów CHF – wynika z danych zebranych przez kancelarię Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, które prezentujemy jako pierwsi.

To o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, co nie jest jakąś dużą dynamiką, zwłaszcza na tle pierwszej połowy 2023 r., gdy ten wzrost wyniósł ponad 100 proc. Większe przyspieszenie widać za to w przypadku spraw prawomocnych – sądy w pierwszym półroczu br. wydały minimum 2218 takich wyroków, czyli o 38 proc. więcej niż rok wcześniej. Raportują o tym także same banki.