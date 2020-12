WykresDnia: Wszyscy znów kupują akcje!

Zagrożenia klimatyczne, wojny handlowe Donalda Trumpa, brexitowe zamieszanie, polityczne zawirowania... A na świecie zamiast uciekać do bezpiecznych przystani wszyscy kupują akcje. Widać to zwłaszcza na Wall Street. Tam dniem sądu ma być 15 grudnia, kiedy to mają wejść w życie amerykańskie cła na chiński import o wartości 156 mld dolarów. A dokładnie nie tyle sądu, ile odpuszczenia – inwestorzy liczą bowiem na kolejną woltę prezydenta Donalda Trumpa, który nie będzie chciał psuć rynkowych nastrojów tuż przed świętami. Liczą na to również Chińczycy – a wraz z nimi giełdy azjatyckie. A na GPW coraz śmielej poczynają sobie małe spółki i sWIG80 szaleje. W przeciwieństwie do WIG20.