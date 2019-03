Firma pierwszego wyboru

PPK na pewno będą bardzo mocnym impulsem dla rynku, zarówno po stronie emitentów, jak i inwestorów. Trzeba jednak pamiętać, że program jest dopiero w początkowej fazie implementacji i jest w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia, chociażby w sferze edukacji jego uczestników. Bezwzględnie jednak jest to pozytywny sygnał, długoterminowy. Jeśli zaś chodzi o strategię rozwoju rynku kapitałowego, to jest bardzo kompleksowy dokument. Pokazuje on kierunki działań, natomiast również w tym przypadku na pierwsze efekty związane z realizacją strategii będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Co jednak ważne w kontekście strategii, kwestie związane z klientem indywidualnym są bardzo mocno zaadresowane. Dotyczy to zarówno strony regulacji, podatków, jak i edukacji. Chociaż PPK i strategia rynku to raczej projekty, które będą pozytywnie oddziaływały na rynek przede wszystkim w kolejnych latach, to mimo wszystko uważam, że ten rok będzie dla rynku lepszy niż 2018. To będzie początek powrotu klienta detalicznego na rynek kapitałowy. On oczywiście potrzebuje nowych stymulantów. W tym zakresie szczególnie ważny jest MiFID II i zarządzanie produktem (product governance). Oceniam, że są to elementy zmian regulacyjnych, dzięki którym kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, które podejmuje klient, zostały uporządkowane. W naszej ocenie pozwoli to na znaczne podniesienie standardów obsługi klienta, zwiększy bezpieczeństwo jego inwestycji, a także stworzy większe możliwości dywersyfikacji produktów – która jest jednym z elementów aktualnie realizowanych strategii produktowych w firmach inwestycyjnych.