Aktualny obraz rynku stał się jeszcze bardziej czytelny. Na czele pozostają banki, które wzrosły o 5,17 proc. i jako jedyne utrzymują maksymalną siłę trendu relatywnego (+100 proc.). Dodatkowo sektor osiągnął najwyższą pozycję relatywną (+1,24 σ), potwierdzając swoją dominację zarówno w ujęciu nominalnym, jak i relatywnym.
Coraz lepiej wyglądają również paliwa. Indeks zyskał 5,21 proc., notując najwyższą tygodniową stopę zwrotu w zestawieniu. Pozycja relatywna wzrosła do +0,89 σ i jest obecnie druga najwyższa na rynku. Siła trendu relatywnego wynosi na razie zaledwie +8 proc., ale jest to naturalna konsekwencja konstrukcji wskaźników, ponieważ trend liczony po 21 sesjach reaguje wolniej niż 10-sesyjna pozycja relatywna. W tle systematycznie poprawiają się także media (+2,20 proc.), które zwiększyły siłę trendu do +85 proc., oraz motoryzacja (+2,74 proc.), od wielu tygodni utrzymująca stabilną przewagę nad szerokim rynkiem.
Na przeciwległym biegunie znajdują się górnictwo i chemia. Górnictwo straciło 7,50 proc., a siła trendu relatywnego obniżyła się aż o 123 p.p., do -54 proc., co przekreśla wcześniejsze próby powrotu do grona liderów. Chemia również nie wykorzystała wcześniejszego odbicia. Siła trendu spadła o kolejne 62 p.p., do -69 proc., potwierdzając utrzymującą się słabość sektora. Coraz wyraźniej zarysowuje się więc podział na branże, które budują przewagę, i te, które pozostają pod presją podaży.
W tym tygodniu bliżej przyglądamy się mediom. Indeks wybił się ponad szczyt z początku 2026 r., wysyłając kolejny pozytywny sygnał techniczny. Jeżeli popyt utrzyma przewagę, naturalnym celem wydają się okolice 8100 pkt, gdzie znajduje się szczyt z maja 2025 r.. Od dołu kluczowym wsparciem pozostaje strefa 7000 pkt. Dopóki kurs utrzymuje się powyżej tego poziomu, scenariusz wzrostowy pozostaje aktualny.
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