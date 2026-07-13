Kurs akcji dystrybutora sprzętu IT porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W ostatni czwartek jego walory podrożały o 6,1 proc. i padł nowy rekord 116,1 zł. Notowaniom pomagała informacja, że spółka rozszerzyła swoją ofertę w RPA o rynek gier. Będzie tam sprzedawać symulatory wyścigowe firmy Simagic. Asbis oczekuje, że rynek tego typu sprzętu będzie rósł w najbliższych latach w tempie 15 proc. rocznie. Warto jednak zwrócić uwagę, że krótkoterminowo walory są mocno wykupione (RSI, MACD), co zwiększa ryzyko korekty. Najbliższe wsparcie to 100 zł.
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Kurs akcji sieci sklepów ustanowił w minionym tygodniu nowy szczyt hossy. W piątek rano sięgnął bowiem 38,87 zł. Zwyżkom sprzyjała publikacja wyników za miniony kwartał. Przychody – bez uwzględnienia sieci Dealz – wyniosły 1,09 mld euro, co oznacza wzrost o 8,5 proc. rok do roku. Sprzedaż porównywalna bez FMCG wzrosła o 5,4 proc. W związku z czerwcową sprzedażą sieci Dealz, spółka podniosła też niektóre prognozy, w tym dla marży i zysku netto. Hossa walorów Pepco trwa od kwietnia ubiegłego roku. W tym czasie podrożały z 12,5 i zbliżają się do okrągłego oporu 40 zł. Najbliższe wsparcia to 35,5 i 34,5 zł.
Od początku roku kurs akcji dystrybutora rowerów porusza się w konsolidacji. Wahania zamykają się w przedziale 84–64 zł. Konsolidacja ta stanowi długą korektę w hossie. Warto jednak zwrócić uwagę, że kurs obronił średnią z 200 sesji i w ostatnich tygodniach wrócił nad 50-sesyjną. Są to wstępne sygnały popytowego przesilenia. W piątek po południu cena sięgała 76,8 zł, a kluczowym oporem pozostaje 84 zł. Jego pokonanie będzie sygnałem kontynuacji hossy. Dużo może tu zależeć od raportu za II kwartał, w tym od poziomu marż, stanu zapasów i wielkości zobowiązań.
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