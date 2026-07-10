WIG20 zyskał 2,26 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 1,98 procent. Obrót zbliżył się do 2,36 miliarda złotych, z czego blisko 1,95 miliarda złotych zebrał WIG20. Oddech rynku był adekwatny do zmian indeksów i tylko w WIG20 zwyżki zanotował komplet 20 spółek, gdy w koszyku spółek o średniej kapitalizacji mWIG40 zdrożało 30 walorów przy 9 przecenionych i 1 bez zmiany ceny. Na całym rynku wzrosła cena 55 procent spółek przy 34 procent przecenionych i 11 procent bez zmiany ceny. Szczególnie jasno świecił sektor bankowy, którego indeks WIG-Banki nie tylko zyskał 3,41 procent, ale też zebrał 981 milionów złotych obrotu. Uderzenie popytu zostało zagrane w stosunkowo neutralnym otoczeniu. Niemiecki DAX szukał dziś konsolidacji i skończył sesję przesunięciem o -0,20 procent, gdy pierwsze takty na Wall Street przyniosły ledwie stabilizacje głównych średnich. Atak popytu przyniósł ważne fakty techniczne. W przypadku WIG20 udało się nie tylko pokonać psychologiczną barierę 3700 pkt., która na ostatnich sesjach pełniła rolę poziomu równowagi, ale też wykreślić nowe rekordy hossy na zamknięciu sesji i zamknięciu tygodnia. W efekcie, dla graczy obserwujących wykresy liniowe – obejmujące tylko poziomy zamknięcia – doszło dziś do wybicia na nowe szczyty i pokonania oporów w rejonie 3700 pkt. W takim odczytaniu WIG20 zakończył konsolidację pod oporem, który był poza zasięgiem byków w II kwartale. W perspektywie intra do pokonania pozostał opór na poziomie 3788 pkt., ale już teraz można założyć, iż połamanie 3700 pkt. zbudowało apetyt na testowanie 3800 pkt. W przypadku indeksu szerokiego rynku WIG piątek był dniem kreślenia najwyższych poziomów w historii i pierwszego zamknięcia nad psychologiczną barierą 142000 pkt. Całość sumuje się w układ sił, w którym rynek ma prawo spoglądać na wyższe poziomy i liczyć na kontynuację hossy. Ryzykiem dla rynku staje się postawa giełd bazowych, które mogą wyhamować okazane dziś apetyty byków w Warszawie.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.