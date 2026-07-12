Jak wskazał, spółka monitoruje sytuację rynkową, analizuje pozycję konkurencji oraz prowadzi analizy dotyczące zdarzeń prawnych wpływających na funkcjonowanie rafinerii w Europie Centralnej.

Reklama Reklama

Według informacji przekazanych resortowi przez Orlen, kwestia statusu właścicielskiego rafinerii Schwedt oraz ryzyko przywrócenia rosyjskiej kontroli nad zakładem pozostają najważniejszymi czynnikami wpływającymi na możliwość podejmowania przez polską spółkę dalszych działań.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Orlen i MOL z udanymi emisjami Paliwowe koncerny z powodzeniem przeprowadziły emisje obligacji. Orlen pozyskał 750 mln euro na zielone inwestycje, a MOL sprzedał papiery warte 85...

Naftoport szansą dla wschodnich Niemiec

Minister zaznaczył, że Orlen dostrzega znaczenie rafinerii Schwedt dla rynku paliwowego regionu, w szczególności dla północno-wschodnich Niemiec, Berlina, Brandenburgii oraz części północno-zachodniej Polski. Jednocześnie podkreślił, że podstawą bezpieczeństwa paliwowego Polski są krajowe rafinerie, Naftoport, system rurociągów należących do PERN, utrzymywane zapasy obowiązkowe oraz dywersyfikacja kierunków dostaw.

„Zagraniczne aktywa rafineryjne, dodatkowo obarczone dużym ryzykiem związanym z utrzymaniem nad nimi kontroli, nie powinny stanowić podstawy bezpieczeństwa paliwowego państwa” – wskazano w odpowiedzi.

Resort poinformował również, że Orlen utrzymuje dialog z partnerami rynkowymi i infrastrukturalnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności dostaw paliw w Polsce i regionie.

Dodano, że Orlen, jako jeden z mniejszościowych wspólników Naftoportu, dostrzega potencjał zwiększenia wykorzystania Naftoportu w Gdańsku oraz polskiego systemu rurociągowego do zaopatrywania rafinerii we wschodnich Niemczech, szczególnie po zakończeniu rozbudowy zdolności przeładunkowych Naftoportu.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Rośnie ochrona infrastruktury naftowej, paliwowej i gazowej Rosnąca skala zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych może wpływać na funkcjonowanie nie tylko instalacji, zakładów i firm, ale całych branż i państw....

Orlen obserwuje, ale nie kupuje

Jak wskazano, infrastruktura PERN umożliwia transport ropy z kierunku morskiego przez Gdańsk i dalej systemem rurociągowym. Jej wykorzystanie powinno odbywać się na warunkach rynkowych, z zachowaniem pierwszeństwa dla bezpieczeństwa dostaw do polskich rafinerii.

Resort podkreślił, że Polska wzmacnia swoją pozycję jako regionalny ośrodek dostaw ropy i paliw przede wszystkim poprzez rozwój infrastruktury. Wśród kluczowych działań wymieniono rozbudowę Naftoportu, która ma zwiększyć zdolności przeładunkowe o około 9 mln ton rocznie, zwiększanie odporności i przepustowości systemu PERN, rozwój magazynowania paliw, utrzymywanie możliwości importu ropy z wielu kierunków oraz wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych z regionem.

W przeszłości Orlen przyglądał się możliwości inwestycji w Schwedt, ale nie zapadły żadne decyzje w tej sprawie.

Rafineria Schwedt może przerabiać rocznie 12 mln ton ropy. Położona jest przy granicy z Polską, przerabiała w poprzednich latach głównie rosyjską ropę z rurociągu „Przyjaźń”. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. władze Niemiec objęły powiernictwem niemiecki oddział Rosnieftu. Rosyjski podmiot ma udziały w trzech niemieckich rafineriach, w tym w zakładach w Schwedt.