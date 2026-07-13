Ailleron poniżej technicznego wsparcia

Foto: Parkiet

Kurs akcji dostawcy oprogramowania finansowego naruszył w minionym tygodniu wsparcie w rejonie 14 zł, wyznaczone przez lokalne dołki z listopada 2025 r. i marca 2024 r. Sprzedającym sprzyjała informacja GPW Benchmark o korekcie w indeksie sWIG80.

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Otóż od piątku Ailleron w portfelu tego indeksu zastąpił Rex Concepts. Mimo tego czynnika podaży warto jednak zauważyć, że czwartkowa zniżka wpisuje się w budowany od pięciu miesięcy kanał spadkowy. Jeśli 14 zł nie zostanie obronione, wzrośnie ryzyko kontynuacji wyprzedaży. Kolejne wsparcia są w strefie 12,5-12 zł.

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Mirbud z problemami przy oporze

Foto: Parkiet

Od listopada ubiegłego roku cena akcji budowlanej spółki jest pod presją podaży. Zniżka zaczęła się w rejonie 15 zł, a aktualny dołek trendu to 9,6 zł. Trwająca od dwóch miesięcy korekta wzrostowa zatrzymała się w minionym tygodniu w strefie oporu 11–12 zł. Kurs zawrócił, a oscylatory MACD i RSI zaczęły się chłodzić. Wzrosło więc ryzyko zejścia poniżej 11 zł, przebicia średniej z 50 sesji (obecnie przy 10,64 zł) i kontynuacji trendu spadkowego.

Kluczowym najbliższym oporem pozostaje 12 zł. Wyżej barierą jest umowna granica hossy, czyli średnia z 200 sesji, przebiegająca obecnie na poziomie 12,46 zł.

Pekabex kończy korektę wzrostową

Foto: Parkiet

Kurs akcji przedstawiciela branży budowlanej od dwóch lat jest w bessie. Majowo-czerwcowa korekta wzrostowa wyglądała obiecująco, bo kurs z impetem przebił średnią z 50 sesji. Do granicy hossy, czyli 200-sesyjnej średniej, nie zdołał jednak dojść. Cena zawróciła na poziomie 11,38 zł, a w minionym tygodniu sięgała już 9,9 zł, czyli znalazła się tuż nad szybszą średnią. Jeśli wsparcie to pęknie, wzrośnie ryzyko zejścia do aktualnego dołka bessy (8,35 zł).

W ostatnich dniach notowaniom nie pomagały informacje, że członek rady nadzorczej sprzedał pakiet akcji wart blisko 1 mln zł.

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