Z tego artykułu dowiesz się: Jaki był II kwartał na rynku obligacji.

Które spółki przeprowadziły emisje.

Jakie są perspektywy na drugie półrocze.

Czy warto teraz emitować i kupować obligacje.

W obliczu zawirowań geopolitycznych ostatnie miesiące dla inwestorów i emitentów na rynku długu nie należały do łatwych. Ale rynki stosunkowo szybko pogodziły się z podwyższoną zmiennością, co dobrze obrazują statystyki napływów do funduszy dłużnych. Marzec był fatalny (6,7 mld zł na minusie). Kwiecień też trudny. Ale w maju widać już było odbicie. Jakie są perspektywy na II półrocze? Niezłe, ale na duży optymizm za wcześnie. Indeks iTraxx X-Over na koniec czerwca mocno spadł wobec I kwartału, wracając do najniższych wartości w ostatnich latach.

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AB, MOL i deweloperzy

Na krajowym rynku pierwotnym w segmencie przedsiębiorstw w II kwartale 2026 r. przeprowadzono 15 emisji obligacji o wartości 3 mld zł wobec 14 emisji wartych 2,6 mld zł w II kwartale 2025 r. – wynika z raportu Trigona (rozmowa z Kamilem Witkowskim, szefem zespołu debt capital markets z Trigona poniżej).

Kwartał został zdominowany przez emisje średniej wielkości (100 – 200 mln zł). Największą przeprowadził Play, który w dwóch transzach pozyskał łącznie 1,25 mld zł, przy rekordowo niskich dla siebie marżach. Na emisję zdecydowała się też dystrybucyjna grupa AB, która uplasowała 4-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości 110 mln zł przy oprocentowaniu WIBOR 6M + 160 pkt. bazowych.

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– Nasza jakość zarządzania finansami, solidność bilansu, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju zostały pozytywnie zweryfikowane przez profesjonalnych inwestorów. Cieszymy się, że korzystne warunki rynkowe pozwoliły również na istotny spadek marży wobec serii obligacji zbliżających się do wykupu – komentował Grzegorz Ochędzan, wiceprezes AB.

Aktywni na rynku papierów dłużnych są deweloperzy. Echo Investment wyemitowało dwie serie obligacji o łącznej wartości 300 mln zł. Kapitał pozyskał też Atal, który podwyższył wartość programu emisji do 260 mln zł z 200 mln zł zakładanych wcześniej.

Interesującą transakcją był debiut węgierskiego koncernu MOL na polskim rynku obligacji, który uplasował 5-letnie papiery o wartości 850 mln zł. – Nasza pierwsza emisja w Polsce to istotny krok w kierunku realizacji zdywersyfikowanej strategii finansowania grupy. Wejście na polski rynek kapitałowy stanowi naturalną konsekwencję obecności na rynkach dłużnych Węgier i Chorwacji oraz szerokiej obecności naszego biznesu detalicznego w Polsce - komentował Ákos Székely, dyrektor finansowy grupy MOL. Obligacje zostaną wprowadzone na GPW w nadchodzących miesiącach.

Łączna wartość notowanych na Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 167,2 mld zł wobec 135,3 mld zł rok wcześniej. W I półroczu łączna wartość obrotów sięgnęła 4,84 mld zł, co oznacza wzrost o 32 proc. Liczba transakcji wzrosła o 5,1 proc. do 97,5 tys.

Czytaj więcej Obligacje Catalyst: większa dostępność, ale niższa rentowność krótkich terminów W ciągu dwóch lat średnia rentowność obligacji zapadających w terminie 6-12 miesięcy notowanych na Catalyst spadła o 2,4 pkt. proc. i o 1,3 pkt. pr...

Sektor finansowy pod lupą

W sektorze finansowym II kwartał 2026 r. był porównywalny do poprzedniego, jednak teraz dominowały emisje listów zastawnych, a w poprzednim emisje senioralne grup leasingowych.

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Łącznie w II kwartale 2026 r. w sektorze przeprowadzono 7 emisji o wartości 4,2 mld zł, wobec 11 emisji wartych 5 mld zł w II kwartale 2025 r. Od końca bieżącego roku w sektorze bankowym będzie obowiązywał nowy Wskaźnik Finansowania Długoterminowego, co ma wpływ na podaż emisji listów zastawnych, jak również wychodzenie do nowych grup inwestorów, np. klientów detalicznych. Już drugą emisję skierowaną do tej grupy z sukcesem zamknął PKO Bank Hipoteczny, a za jego przykładem poszedł mBank Hipoteczny. Jednak z najnowszych informacji wynika, że przydzielił on listy o łącznej wartości wynoszącej tylko 106 mln zł, a oferował do 500 tys. sztuk wartych 500 mln zł (z możliwością zwiększenia liczby do 1 mln i wartości do 1 mld zł).

Jak przepływa kapitał

Z danych Trigona wynika, że łącznie w ostatnich 12 miesiącach do funduszy dłużnych napłynęło 34,9 mld zł, ale w ostatnich 3 miesiącach (od marca do końca maja) ubyło 6,1 mld zł. Fundusze obligacji skarbowych pozyskały 16,9 mld zł (12 miesięcy), przy odpływach 661 mln zł (3 miesiące). Fundusze obligacji uniwersalnych pozyskały 15,2 mld zł (12 miesięcy), przy odpływach 4,5 mld zł (3 miesiące). Z kolei w segmencie obligacji korporacyjnych widać napływ 2,7 mld zł w ostatnich 12 miesiącach, przy odpływach rzędu 1 mld zł za ostatnie 3 miesiące.