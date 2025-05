Wyceny spółek z indeksu WIG20 śrubują rekordy

PZU goni banki

Mocno drożejącym bankom w tym roku kroku próbuje dotrzymać PZU. Dzięki tegorocznej zwyżce o ponad 35 proc. wycena giełdowa ubezpieczyciela po raz pierwszy w historii przekroczyła niedawno 50 mld zł, plasując go na pozycji trzeciej wśród najbardziej wartościowych spółek na polskiej giełdzie po PKO BP i Orlenie. Inwestorów przekonały przede wszystkim stabilnie rosnące zyski i atrakcyjna dywidenda. – PZU to lider polskiego rynku ubezpieczeń i pozostanie najlepszą spółką sektora. Jego wyniki to pochodna dobrej oferty, ale także utrzymujących się wysokich stóp procentowych. Wpływają one korzystnie na rentowność portfela obligacji spółki, ale także wyniki posiadanych banków. To najważniejszy czynnik wpływający na rezultaty i dopóki to się nie zmieni, należy oczekiwać dalszych wysokich zysków grupy – uważa Marcin Materna, szef analityków BM Banku Millennium. Dodatkowym atutem PZU jest atrakcyjna i regularna dywidenda. W tym roku zgodnie z rekomendacją zarządu wyniesie 3,9 mld zł, co oznacza wypłatę 4,47 zł na akcję. Będzie to najwyższa wypłata od 12 lat i druga co do wysokości w całej giełdowej historii PZU. Od giełdowego debiutu w 2012 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom w formie dywidend ponad 33 mld zł.

Zwyżki przyspieszyły

Poprawa nastrojów na rynku sprawiła, że inwestorzy dużo łaskawiej spojrzeli na akcje Dino, które od początku stycznia zyskały już niemal 40 proc. i są aktualnie wyceniane najwyżej od giełdowego debiutu w 2017 roku. Wycena całej firmy to już blisko 55 mld zł. – Moim zdaniem spółka cieszy się zaufaniem inwestorów głównie z tego powodu, że konsekwentnie prowadzi ekspansję w Polsce. Spółka co roku celuje w pewną liczbę otwarć i następnie te zapowiedzi realizuje. Oprócz wzrostu powierzchni Dino rozwija się również poprzez wzrost sprzedaży porównywalnej. Finalnie więc spółka dynamicznie rośnie przy relatywnie wysokim zwrocie z kapitału. Są to cechy bardzo pożądane przez inwestorów – zauważa Janusz Pięta, analityk BM mBanku. W jego ocenie po ostatnich zwyżkach wycena Dino jest już dość wymagająca. – Spółka notowana jest z premią do średnich mnożników EV/EBITDA NTM z ostatnich lat, przy perspektywach wzrostu wyniku zbliżonych do raportowanych w ostatnich latach. Dodatkowo jak na razie nie widać oznak, by konsument aktualnie istotnie zwiększał konsumpcję w zakresie żywności – wskazuje.

Tegoroczna hossa nie ominęła Orange Polska, którego akcje w tym roku urosły niemal o jedną trzecią, notując poziomy cenowe niewidziane od kilkunastu lat. Co istotne, szczególnie dużym zainteresowaniem papiery telekomu cieszyły się w ostatnich miesiącach. – Przez ostatnie trzy lata kurs spółki poruszał się w bardzo zbliżony sposób do całego indeksu WIG. Ostatnie tygodnie były dobre prawdopodobnie ze względu na chęć inwestorów do inwestowania w bezpieczniejsze spółki w momencie niepewności globalnej związanej z nakładaniem i zdejmowaniem ceł przez USA. Sektorowi sprzyjały też oczekiwania na obniżenie stóp. Natomiast fundamentalnie nie widzimy ostatnio istotnych zmian w samym sektorze telekomunikacyjnym, a strategia oraz prognoza Orange Polska na ten rok nie odbiegały istotnie od oczekiwań – wyjaśnia Dominik Niszcz, analityk Trigon DM.

Rynek docenił akcje grupy Kęty, które po zeszłorocznej korekcie wróciły do kontynuacji trendu wzrostowego, wypracowując w tym roku już 26-proc. zwyżkę. Rynek duże nadzieje wiąże z planami przyspieszenia międzynarodowej ekspansji grupy, co jest jednym z celów zaprezentowanej w kwietniu nowej strategii do 2029 roku. Do tego zarząd zasygnalizował, że spodziewa się stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach europejskich. Mimo ambitnych planów inwestycyjnych związanych z akwizycjami spółka nie zamierza rezygnować z wypłaty dywidendy, która przez ostatnie lata była jednym z jej mocnych atutów.