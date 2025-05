Hossa winduje wyceny krajowych spółek

Zdaniem Kamila Hajdamowicza, menedżera ds. portfeli w biurze doradztwa inwestycyjnego Santander BM, na horyzoncie widać dwa wyraźne ryzyka, które mogą znacznie utrudnić lub nawet skutecznie powstrzymać dalszy marsz krajowych indeksów ku nowym szczytom. – Pierwsze z nich to rozpoczynający się cykl obniżek stóp, który jak dotąd nie wpłynął istotnie na kursy banków, ale przy założeniu jego kontynuacji może się to zmienić. Drugi czynnik to potencjalny odpływ kapitałów do Stanów Zjednoczonych. Od początku roku obserwowaliśmy zjawisko odwrotne, kiedy inwestorzy amerykańscy szukali alternatyw dla lokalnych spółek przede wszystkim na rynkach europejskich, co spowodowało ogromny dysparytet stóp zwrotu z obydwu rynków.

Obecnie coraz więcej mówi się o odwróceniu tej tendencji. Nie można również zapominać, że wzrost indeksu WIG od początku roku wynosi obecnie około 30 proc., trudno więc o dalszą przestrzeń do dynamicznych wzrostów – zauważa ekspert.