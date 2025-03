Ile jest jeszcze miejsca na rotację kapitałów z USA do Europy?

Foto: Źródło: Qnews.pl, Bloomberg

Podczas gdy prognozy ekonomistów z dużym opóźnieniem reagują na zmieniające się otoczenie, dostosowanie na rynkach akcji trwa już od końcówki ubiegłego roku. Listopad, a więc miesiąc wyborów prezydenckich w USA, wyznaczył szczyt przewagi amerykańskich akcji. Od tego czasu trwa normalizacja wysokich wycen na Wall Street, wynikająca z przysłowiowego powrotu na ziemię po okresie powyborczej euforii, a jednocześnie podnoszenie się mnożników na Starym Kontynencie. Tradycyjnie akcje w USA wyceniane są wyżej, ale w ub.r. ta różnica osiągnęła szczególnie wyśrubowane poziomy – współczynnik ceny do prognozowanych zysków spółek był o 11 pkt wyższy niż w Eurolandzie (bazując na danych Bloomberga). Mimo że do końca lutego różnica ta skurczyła się do 7,5 pkt, i tak pozostaje relatywnie duża w porównaniu z historycznymi standardami – średnia za cały okres przedstawiony na wykresie to niecałe 3 pkt. Europa ma ciągle co nadrabiać względem nadal relatywnie drogich akcji na Wall Street.

Za wysoko względem trendów w zyskach spółek

Foto: Źródło: Qnews.pl, Bloomberg

Mimo wyższych wskaźników wyceny, dużym atutem amerykańskich akcji jest szybszy długoterminowy wzrost zysków spółek. Jednocześnie jednak można zadawać sobie pytanie, czy przewaga S&P 500 nad STOXX 600 w ostatnich latach nie stała się zdecydowanie przesadna, biorąc pod uwagę trendy w zysku na akcję (EPS). Jeśli bazować na danych Bloomberga, to wydaje się, że współczynnik siły relatywnej amerykańskiego indeksu zawędrował zdecydowanie zbyt wysoko na tle analogicznego współczynnika liczonego dla EPS, a ostatnio z tego wyśrubowanego pułapu się koryguje, co wydaje się w pełni zrozumiałe. Zwróćmy uwagę, że siła relatywna EPS, choć od jesieni 2023 r. znów rośnie na korzyść amerykańskich akcji, to jednak pozostaje sporo poniżej szczytu z 2021 r. (na skutek silnego regresu z lat 2022–2023), podczas gdy siła relatywna w przypadku indeksów już rok temu pokonała wcześniejszy szczyt. Teoretycznie należałoby oczekiwać stopniowego zbiegania ku sobie obu linii pokazanych na wykresie.