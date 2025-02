Papiery skarbowe tanieją po nowych danych o inflacji w USA

Najnowszy odczyt inflacji zza oceanu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmienił nastroje na rynkach akcji, walut, a szczególnie obligacji.

Temat inflacji wraca jak bumerang. Przed miesiącem amerykańskie dane dały impuls do odreagowania rynków. Tym razem jednak wskaźnik dynamiki wzrostu cen sięgnął 3 proc. i okazał się wyższy od prognoz, a to oczywiście nie spodobało się inwestorom. W pierwszej reakcji rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich poszybowały do 4,65 proc., czyli aż o 11 pkt baz. Oprocentowanie amerykańskich papierów dziesięcioletnich od wyboru na prezydenta Donalda Trumpa wzrosło już o około 0,35 pkt proc., a od wrześniowej obniżki stóp procentowych w USA – o około 0,95 pkt proc.

Jak wskazują eksperci platformy Portu, wyższy odczyt inflacji stanowi mocny argument za dalszą ostrożnością Fedu i stawia pod znakiem zapytania możliwość obniżek stóp procentowych w 2025 r. Szczególnie niepokojący jest wzrost inflacji bazowej, co wskazuje na utrzymującą się presję cenową w sektorze usług. „Dodatkowe czynniki, takie jak wysoki deficyt fiskalny i nowe cła, mogą prowadzić do dalszego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. Inflacja pozostaje powyżej dwuprocentowego celu Fedu nieprzerwanie od 2021 r., a jastrzębie komentarze Jerome’a Powella sugerują, że bank centralny nie spieszy się z luzowaniem polityki monetarnej” – podano.

Poza osłabieniem obligacji zareagowały także inne aktywa – dolar się umocnił, a indeksy akcji powędrowały w dół. „Rynki znalazły się pod presją spadkową ze względu na perspektywę dłuższego okresu restrykcyjnej polityki monetarnej. Warto jednak zaznaczyć, że obecny skok inflacji na przełomie 2024 i 2025 roku był prognozowany już na początku IV kwartału 2024 r.” – komentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

W pierwszej reakcji o około 0,5 proc. zniżkowało także złoto. „Wyższa inflacja wywołuje obawy dotyczące tego, że Fed będzie zmuszony do utrzymania stóp procentowych przez dłuższy czas bez zmian. Przed publikacją rynek obstawiał pierwszą i jedyną obniżkę w tym roku we wrześniu. Obecnie ten termin może się jeszcze mocniej przesunąć” – komentowali analitycy XTB. Jak wskazywali, najważniejszym aspektem ze środowego raportu był mocny przyrost miesięcznej inflacji czynszowej. „Choć w przeszłości obserwowaliśmy utrzymanie wzrostu w tej kategorii, to jednak obecnie przypomina on raczej wzrosty z 2023 r. czy początku 2024 r. Dodatkowo obserwujemy mocny wzrost kosztów po stronie usług energetycznych oraz żywności” – podano. Po kilkudziesięciu minutach od otwarcia sesji w USA notowania kruszcu wracały w okolice poziomu zamknięcia z poprzedniego dnia. Straty starały się także odrobić indeksy akcji.