Bolesny reset w branży gier. Na kogo warto postawić w tym roku?

Opinie

Gry mobilne stopniowo powracają do wzrostów i pozostają największą częścią rynku

Andrzej Ilczuk, prezes Ten Square Games

W 2025 r. wśród głównych priorytetów naszej spółki pozostaje przede wszystkim wykorzystanie informacji pochodzących od graczy do rozwoju produktów oraz poprawa aspektów technicznych i operacyjnych funkcjonowania gier.

W 2025 r. stawiamy na dalszy dynamiczny rozwój „Wings of Heroes”, to tytuł, który od kilku kwartałów notuje nieprzerwane wzrosty płatności. Czwarty kwartał 2024 r. przyniósł rekordowe poziomy płatności, co potwierdza skuteczność obranej strategii rozwoju tego produktu. Z kolei jeśli chodzi o nowe projekty, to w pierwszych miesiącach 2025 r. zarząd Ten Square Games podejmie strategiczne decyzje dotyczące losów dwóch prototypów gier – „Trophy Hunter” rozwijanego przez Ten Square Games oraz symulatora lotów rozwijanego przez włoskie studio Rortos. Będą się one opierać na wynikach testów oraz analizie potencjału rynkowego obu gier.

W tym roku skończy się w naszej branży etap spekulacji, a rozpocznie inwestowanie w jakość

Piotr Babieno, prezes Bloober Teamu