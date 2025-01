2024 r. udany dla niemal wszystkich aktywów. 2025 r. może być jednak bardziej problematyczny

Czytaj więcej Portfel fundamentalny Pierwsze miesiące 2025 r. mogą rozczarować posiadaczy akcji – Otoczenie makro i niepewna sytuacja geopolityczna na świecie nie sprzyjają odbiciu na krajowym rynku akcji – uważa Maciej Bobrowski, dyrektor wydziału analiz BM BDM.

Amerykańskie akcje też w czołówce

Na samym szczycie kolumny z długoterminowymi stopami zwrotu (CAGR) plasują się amerykańskie akcje, reprezentowane przez indeks S&P 500. Średnia składana roczna stopa zwrotu (z uwzględnieniem dywidend) w ostatnich 20 latach to 10,4 proc. (w dolarze). Również w ubiegłym roku amerykański benchmark rywalizował o podium ze wspomnianym złotem. Ubiegły rok był, co ciekawe, już drugim kolejnym z wynikiem powyżej 20 proc., co jeszcze nie zdarzyło się dotąd w ostatnich dwóch dekadach (taki przypadek odnotowano natomiast w II połowie lat 90.).

Historyczne dokonania S&P 500 w połączeniu z siłą amerykańskiej gospodarki i dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji (AI) są argumentami za obecnością walorów z USA w portfelu, aczkolwiek po dwóch latach silnej hossy poprzeczka na 2025 r. jest umieszczona wysoko – świadczą o tym wygórowane wyceny akcji. Wskaźnik ceny do prognozowanych zysków spółek jest aż dwa odchylenia standardowe powyżej 20-letniej średniej (prawie 22 wobec około 16).

Rynki wschodzące bez fajerwerków

Złoto i amerykańskie akcje zostawiły daleko w tyle pozostałe aktywa z naszego zestawienia. Kolejny w rankingu indeks rynków wschodzących (MSCI Emerging Markets) nie był w stanie dogonić S&P 500, ale trzecią pozycję i wynik na poziomie 8,1 proc. (z dywidendami) można uznać za przyzwoite osiągnięcie. Rynki wschodzące z Chinami na czele ciągle czekają na chwile świetności, a ich wyniki pozostawiają niedosyt w porównaniu z wcześniejszymi nadziejami. Pocieszające, że na początku 2025 r. oczekiwania rynkowe wydają się raczej mocno stonowane ze względu choćby na nieprzewidywalną politykę zagraniczną administracji prezydenta Trumpa. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że pierwszy rok poprzedniej kadencji tego republikanina (2017 r.) okazał się paradoksalnie jednym z najlepszych lat dla emerging markets.

Zmienna forma krajowych akcji

Jak na tle rynków wschodzących wypadł nasz rodzimy rynek akcji? O ile w 2023 r. zaprezentował się wyjątkowo mocno, to w 2024 r. wypadł dla odmiany wyjątkowo słabo. WIG, który rok wcześniej zajął zaszczytną pierwszą pozycję w naszym rankingu, w 2024 r. zajął… ostatnie miejsce. To jednak „wina” przede wszystkim dużych spółek z WIG20, który jako jedyny w całym rankingu przyniósł ujemny wynik. Honoru GPW broniły natomiast indeksy małych i średnich firm. To właśnie one są też preferowaną inwestycją na GPW z bardziej długoterminowego punktu widzenia. Gdyby umieścić sWIG80TR w głównej kolumnie całego zestawienia, to z CAGR na poziomie 10,6 proc. pokonałby nawet S&P 500! Bez wątpienia na dłuższą metę w portfelu powinny się znaleźć zarówno akcje z USA, jak i naszych rodzimych małych i średnich spółek. Co prawda w minionym roku wspomniany indeks małych spółek przegrał rywalizację z S&P 500, ale na przestrzeni ostatnich 20 lat aż w połowie przypadków to sWIG80 triumfował w tym starciu. Jak w ubiegłym roku wypadły obligacje? Relatywnie dobrze radziły sobie instrumenty zmiennoprocentowe. Reprezentujący ten rodzaj obligacji skarbowych (typu „WZ”) indeks BWZ zyskał 6,9 proc. Jeszcze lepiej radziły sobie instrumenty korporacyjne ze względu na dodatkowe marże w oprocentowaniu, ale ubolewać można ciągle nad brakiem oficjalnego benchmarku dla tej kategorii, uniemożliwiającego umieszczenie jej w naszym zestawieniu. Ogólnie instrumentom zmiennoprocentowym sprzyja utrzymywanie relatywnie wysokich stóp procentowych w naszym kraju – ich obniżki przełożyłyby się na redukcję oprocentowania, choć średnio z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Na oczekiwanych cięciach stóp skorzystać z kolei powinny ceny obligacji stałoprocentowych, które w 2024 r. raczej rozczarowały (indeks TBSP zyskał raptem 3,3 proc. po bardzo udanym 2023 r.).