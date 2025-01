Rosnący optymizm giełdowych spółek. Rok 2025 będzie dobry

Aż 42 proc. wszystkich firm, które odpowiedziały na naszą ankietę, wybrało trzykrotnie „nie”. Czyli nie zamierzają w 2025 r. sięgać po żadne ze wskazanych wyżej źródeł finansowania. O ile w poprzednich latach chęć sięgania po dotacje w ankiecie wybrzmiewała stosunkowo mocno, o tyle teraz całkowicie zniknęła. Na taką opcję nie wskazała żadna z firm. Te, które zamierzają w 2025 r. sięgać po nowe finansowanie, zdecydowanie preferują kapitał dłużny. To aż 86 proc. wskazań w tej grupie. Pozostałe 14 proc. rozważa emisję akcji.

Notowania największych spółek w ostatnich latach odstają od szerokiego rynku

WIG20 ustanowił historyczne maksimum u szczytu hossy w 2007 r., sięgając 4 tys. pkt. Potem gwałtownie spadł i mimo wzrostowych korekt nie udało mu się powrócić ponad poziom 3 tys. pkt. Nawet wtedy, kiedy WIG ustanowił historyczny rekord w maju 2024 r. WIG20 sięgnął wówczas 2600 pkt i od tego czasu systematycznie spada, wraz z pogorszeniem nastrojów na naszej giełdzie. Rok 2024 indeks zakończył 6 proc. pod kreską poniżej poziomu 2,2 tys. pkt.

Choć WIG20 tworzy tylko 20 spółek, to właśnie on znajduje się w centrum zainteresowania inwestorów zagranicznych (odpowiadają za zdecydowaną większość obrotów na warszawskiej giełdzie). Obecnie wśród 20 spółek tworzących WIG20 aż 40 proc. stanowią podmioty z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie. Natomiast jeśli chodzi o strukturę branżową emitentów, to prym niezmiennie wiedzie sektor finansowy. Jego reprezentanci odpowiadają za 49,1 proc. portfela całego indeksu. Największą spółką jest w nim PKO BP. W WIG20 ma 16,4-proc. udział, podczas gdy na wicelidera – czyli Orlen – przypada mniej niż 10 proc. portfela. Ma to związek z tym, jak zachowują się notowania obu firm. W poprzednich latach to Orlen był największą krajową spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Ale jego akcje zaczęły tanieć, a kurs PKO BP poruszał się w trendzie wzrostowym. Obecnie bank jest wyceniany na giełdzie na 74,7 mld zł, a Orlen na niespełna 55 mld zł. Goni go Santander Bank Polska wart już prawie 47 mld zł.