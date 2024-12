Kończący się rok za sprawą wyraźnie słabszej drugiej połowy rozczarował wielu posiadaczy akcji spółek z warszawskiej giełdy. Indeks WIG po wyznaczeniu w maju nowego szczytu hossy na poziomie blisko 90 tys. pkt roztrwonił cały tegoroczny dorobek, wypracowany w trakcie pierwszych bardzo udanych miesięcy, cofając się na finiszu roku do poziomu, z którego zaczynał 2024 r. Jeszcze gorzej wypadł WIG20, który najprawdopodobniej zamknie cały rok kilkuprocentową stratą. Rozczarowanie jest tym większe, że na tle pozostałych rynków akcji stopy zwrotu wypracowane w tym roku przez główne indeksy plasują nasz parkiet w gronie tych najsłabszych. Co przyniesie warszawskiej giełdzie kolejnych 12 miesięcy?

Eksperci widzą miejsce na zwyżki

Większość ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, z nadzieją wyczekuje 2025 roku. Biorąc pod uwagę średnią z zebranych przez nas prognoz, indeks WIG, który znajduje się aktualnie w okolicy 80 tys. pkt, zakończy przyszły rok na poziomie nieco ponad 92 tys. pkt, co daje szerokiemu rynkowi ok. 15-proc. przestrzeń do odbicia. Jednak wśród analityków nie ma jednomyślności. Choć przeważają zwolennicy kontynuacji hossy, to rozpiętość prognoz jest bardzo duża i sięga od 73 tys. do ponad 107 tys. pkt. Najbardziej optymistyczna prognoza zakłada zwyżkę sięgającą blisko 35 proc.

Nieco więcej miejsca do zwyżki zdaniem specjalistów będzie miał segment największych spółek. Średnia prognoz sugeruje, że WIG20 powinien zakończyć rok 2025 na poziomie 2550 pkt, co oznaczałoby ok. 16-proc. stopę zwrotu.