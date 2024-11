Spółki biotechnologiczne cztery lata po pandemii

Mimo dobrych wyników notowania indeksów skupiających spółki medyczne nie radzą sobie w tym roku dobrze. Nasdaq Biotechnology spadł, licząc od początku roku, a S&P 500 Healthcare jest na niewielkim plusie. To wynik znacznie gorszy niż szerokie indeksy, jak S&P 500 czy Nasdaq.

Warto jednak pamiętać, że sektor medyczny jest uważany za defensywny i w długim terminie pozwala na dywersyfikację portfela, bowiem jest mniej wrażliwy na cykle gospodarcze. Na perspektywy sektora medycznego w dłuższym terminie wpływ będą mieć również trendy światowe, takie jak np. starzenie się społeczeństwa. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że do 2030 r. jedna na sześć osób na świecie będzie w wieku 60 lat lub więcej. Udział populacji w wieku 60 lat i więcej wzrośnie z 1 miliarda w 2020 roku do 1,4 miliarda. Oznacza to zwiększony popyt na produkty i usługi sektora medycznego.

Kolejnym czynnikiem wzrostu dla sektora medycznego jest otyłość. Występowanie otyłości na świecie potroiło się od połowy lat 70. XX wieku. Otyłość jest chroniczną chorobą, która dotyka ponad miliard osób na świecie i która wywołuje przewlekłe choroby. Rynek zbytu na leki związane z otyłością szacowany jest na setki miliardów dolarów.

Nie bez znaczenia dla rozwoju sektora medycznego są także innowacje technologiczne. Pojawienie się leków na utratę wagi, badania nad lekami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, terapie genowe i komórkowe oraz postępy w diagnostyce chorób takich jak Alzheimer implikują nadzwyczajne tempo innowacji w dziedzinie ochrony zdrowia.