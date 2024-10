Spółki w głębokiej korekcie. Co im pomoże?

– Zmiana nastawienia rynku do akcji Asbisu wynika ze słabych perspektyw wyników. Przy spadku przychodów w III kwartale o 6 proc. rok do roku spodziewamy się dwucyfrowego spadku EBITDA rok do roku w minionym kwartale – szacuje Piotr Chodyra, analityk Trigon DM. Pogorszenie perspektyw wynikowych stawia pod znakiem zapytania wykonanie celów finansowych założonych na 2024 r. – Patrząc na ostatnie dane spółki o sprzedaży miesięcznej, Asbis nie zrealizuje moim zdaniem swojej prognozy finansowej na cały 2024 r. (zakładającej 3,1–3,4 mld USD przychodów i 60–64 mln USD zysku netto). Największe problemy spółki to spadek sprzedaży na dwóch głównych rynkach: w Kazachstanie i Ukrainie – wskazuje.

Zawiedzione oczekiwania

Nieco innym przypadkiem od pozostałych wymienionych jest 11 bit studios. Fatalna passa notowań producenta gier zaczęła się stosunkowo niedawno, bo pod koniec września po premierze „Frostpunka 2”, z którym rynek wiązał ogromne nadzieje, ale pierwsze dane o zainteresowaniu grą i recenzje jednak szybko je rozwiały, boleśnie urealniając wycenę. Choć od tego czasu już minął ponad miesiąc, kurs 11 bit studios wciąż nie może znaleźć dna, choć tempo spadków wyraźnie wyhamowało. W porównaniu z tegorocznym szczytem notowań z czerwca wycena giełdowa firmy stopniała o ponad dwie trzecie.

– Naszym zdaniem obecna wycena giełdowa wygląda atrakcyjnie. Szacujemy, że „Frostpunk 2” sprzedał się już w ponad 500 tys. egzemplarzy i trajektoria sprzedaży idzie istotnie lepiej niż ta, jaką aktualnie dyskontuje rynek. Pytaniem zasadniczym pozostaje, co może poprawić nastawienie do studia – zauważa Piotr Poniatowski, analityk BM mBanku. W jego ocenie w krótkim terminie katalizatorem mógłby być istotny wzrost zainteresowania „Frostpunkiem 2” oraz poprawa ocen graczy, co będzie wymagać dalszych obniżek cen gry (niedawno weszła 10-proc. obniżka) w celu pobudzenia sprzedaży. Wśród najważniejszych czynników prowzrostowych w dłuższym terminie będą z kolei kolejne premiery.

– Najważniejszym wydarzeniem pierwszej połowy 2025 r. będzie premiera „The Alters”, jako że jest to gra własna, nad którą spółka pracuje już długi czas. Studio przełożyło jej premierę, aby wyciągnąć lekcje z „Frostpunka 2” i w większym stopniu dopracować tytuł do oczekiwań graczy oraz mocniej zaakcentować kampanię marketingową. „The Alters” wydaje się być ciekawą grą, „świeżą”, co powinno ułatwić jej pozytywny odbiór przez graczy. Liczymy, że to właśnie premiera „The Alters” przywróci zaufanie rynku do spółki – mówi analityk.