Tydzień na rynkach: Rekordy na głównych parkietach, korekta na emerging markets

Do czwartku WIG20 liczony w dolarach zniżkował o 3,8 proc. O tyle samo w dół szedł MSCI Poland. WIG-paliwa w ostatnich dniach spadał o 3,7 proc., a WIG-banki o prawie 2 proc. Segmenty mniej wrażliwe na sytuację na rynku walutowym i niebędące pod aż tak dużą presją banków i paliw radziły sobie wyraźnie lepiej, co nie znaczy, że dobrze. Indeks średnich firm do czwartku zniżkował o 1,45 proc., nadal pozostając w trendzie bocznym, podobnie jak reszta rynku, ale na razie nie widać zagrożenia dla technicznego wsparcia. sWIG80 tracił zaledwie 0,7 proc.

WIG-paliwa zniżkował do czwartku o 3,7 proc., schodząc do poziomu najniższego od… połowy października ub.r. 12-miesięczne minimum to już coś, oczywiście z punktu widzenia niedźwiedzi. W głównej mierze odpowiada za to oczywiście lider sektora, czyli Orlen, którego akcje taniały w ostatnich dniach o 3,8 proc. WIG-banki, zniżkujący o 1,95 proc., co prawda od rocznych dołków jest daleko, a od początku roku także wygląda nie najgorzej – to co jakiś czas dodaje punktów niedźwiedziom. I tak też było w ostatnich dniach.

Od trzech tygodni trwa zła passa w sektorze górniczym. Do czwartku WIG-górnictwo tracił 3,2 proc., ale w tym przypadku można mówić jedynie o korekcie po serii silnych wzrostów z sierpnia i września. Korektę napędzają przede wszystkim spadki JSW, taniejącej o prawie 5,3 proc., podkreślając tym samym pozycję najgorszego waloru roku. Papiery KGHM zniżkowały do czwartku o 3,2 proc., kontynuując trwającą już trzy tygodnie korektę spadkową. Nie szkodzi to jednak w żaden sposób trzeciej pozycji tegorocznego uczestnika wzrostów w gronie blue chips. Po 2,4–2,5 proc. w dół szły WIG-motoryzacja i WIG-chemia. Sytuacja techniczna tych dwóch indeksów jest jednak odmienna. W przypadku sektora motoryzacyjnego od sierpnia mamy do czynienia z trendem bocznym, zaś chemiczny kontynuuje tendencję spadkową. Oba jednak znajdują się w ogonie indeksów w horyzoncie od początku roku. Warto także zwrócić uwagę na trwającą od siedmiu tygodni spadkową tendencję WIG-gry. Również zastanawiająca jest utrzymująca się od sierpnia stabilizacja indeksu firm energetycznych. Na tle zniżkującego rynku pewnym zaskoczeniem może być sięgający 2,7 proc. wzrost indeksu sektora spożywczego.

W kategoriach zaskoczenia można także odczytywać 2,5-proc. zwyżkę Cyfrowego Polsatu oraz sięgający 0,8 proc. wzrost ceny walorów Orange. W obu przypadkach wygląda to na odbicie po spadkowej serii. Z silną korektą wcześniejszych wzrostów mamy do czynienia w przypadku akcji Pepco, taniejących do czwartku o 6,3 proc., oraz walorów Dino, zniżkujących o 4,8 proc. Jeszcze silniejsza zniżka, sięgająca 5 proc., miała miejsce w przypadku walorów Kęt. W gronie średnich firm byki dominowały w przypadku zaledwie kilku. Pozytywnie wyróżniały się akcje Asseco Poland drożejące o 4 proc. i papiery AmRestu zwyżkujące o 2,3 proc., choć wzrost nie przebiegał bez potknięć. Jeszcze w poniedziałek taniały one o 2,8 proc. Po drugiej stronie skali znalazły się taniejące o 5,5 proc. papiery Eurocashu i zniżkujące o 4,9 proc. akcje Synektiku.

Przecena na rynku surowców

Do czwartku CRB Index zniżkował aż o 3,2 proc. To największy tygodniowy spadek od początku września. Na razie można go traktować jako korektę po kilku tygodniach silnych wzrostów, ale trzeba zauważyć że pierwsze oznaki słabości pojawiły się już w poprzednim tygodniu. Rozpatrywanie sytuacji na rynkach towarowych w kategoriach analizy technicznej oczywiście ma sens, jednak trendy na nim panujące kreowane są bardziej przez czynniki fundamentalne. Obecny zwrot można kojarzyć z tendencją umacniania się dolara, tym bardziej że spadki dotyczą większości surowców, choć wpływ czynników specyficznych w przypadku poszczególnych towarów lub ich grup także jest widoczny. Najmocniejsze spadki miały w ostatnich dniach miejsce na rynku surowców energetycznych oraz części metali.

Jeśli chodzi o ropę, sytuacja jest dość skomplikowana. Z jednej strony obawy o wzrost notowań związany z dużymi napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie ustąpiły po deklaracjach, że instalacje naftowe nie będą atakowane w trakcie trwającego konfliktu. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za spadkami cen surowca są zapowiedzi Arabii Saudyjskiej dotyczące wzrostu wydobycia, co może zapowiadać kolejną wojnę cen. Także Chiny zapowiadają stosowanie polityki czystej energii, między innymi stawiając na samochody elektryczne, co zmniejszy popyt na ropę. Z drugiej strony zmniejszyły się obawy o wystąpienie recesji w gospodarce globalnej oraz największych państw. To wszystko powoduje, że raczej należy zapomnieć o niedawnych prognozach wskazujących, że za ropę możemy płacić 100 USD/bar. i należy spoglądać na znacznie niższe od obecnych poziomy. Do czwartku amerykańska WTI taniała o 5,9 proc., momentami schodząc poniżej 70 USD/bar., co sugeruje scenariusz zejścia w dół, do niedawno widzianych okolic 65–67 USD. Notowania europejskiej Brent zniżkowały o 5,3 proc., do poniżej 75 USD/bar. Trwającą od trzech tygodni mocną przecenę mamy na rynku gazu ziemnego. W USA do czwartku taniał o ponad 10,5 proc. W Europie spadki były symboliczne, rzędu kilku dziesiątych procent.