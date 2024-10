Rynek byka w Szanghaju, ostra wyprzedaż w Tokio

Dodatkowym impulsem do zwyżek mógł być odczyt wskaźnika PMI mierzącego koniunkturę w przemyśle, mierzonego przez Narodowe Biuro Statystyczne. Wzrósł on z 49,1 pkt w sierpniu do 49,8 pkt we wrześniu, podczas gdy średnio oczekiwano zwyżki tylko do 49,4 pkt. (Poziom 50 pkt w sondażach PMI oddziela recesję od ekspansji w danym sektorze). PMI NBS dla sektora usług spadł jednak w tym czasie z 50,3 do 50 pkt. Przemysłowy PMI liczony przez prywatną firmę Caixin (opierający się na ankietach z małych i średnich spółek) spadł z 50,4 do 49,3 pkt, a usługowy PMI Caixin zniżkował z 51,6 do 50,3 pkt.

Poniedziałkowa sesja w Chinach była ostatnią przed trwającym do końca tygodnia świętem narodowym, upamiętniającym proklamację Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r. Być może więc wielu inwestorów wykorzystało ją, by załapać się na zwyżki przed długim weekendem.

W okresie od końca sierpnia najlepszym indeksem giełdowym na świecie był Hang Seng China Enterprises, czyli indeks spółek z Chin kontynentalnych notowanych na giełdzie w Hongkongu. Zyskał on 20,6 proc. Na drugim miejscu znalazł się Hang Seng ze wzrostem o 19,3 proc., a na trzecim Shanghai Composite, który zyskał 17,7 proc. Zostawiły one daleko w tyle zarówno indeksy z innych krajów Azji Wschodniej, jak i z Europy czy USA. Dla porównania: niemiecki DAX zyskał w tym czasie ok. 2,5 proc., francuski CAC 40 wzrósł tylko o 0,5 proc. Nowojorski S&P 500 co prawda bił rekordy, ale zyskał mniej niż 2 proc.