Obniżek stóp procentowych na świecie najwięcej od 2020 roku

W ostatnich dekadach takie zsynchronizowane rozpoczęcie obniżek stóp było zapowiedzią kontynuacji tej tendencji w kolejnych kilkunastu miesiącach – to jeden z najważniejszych wniosków wynikających z globalnego, wrześniowego luzowania.

Jak interpretować te przełomowe wydarzenia z rynkowego punktu widzenia? Początkowa reakcja rynków akcji wydaje się być optymistyczna. Amerykański indeks S&P 500 wdrapał się na nowy szczyt mimo akcentowanych wcześniej negatywnych historycznych skojarzeń choćby z rokiem 2007, kiedy to rozpoczęcie cyklu luzowania od dużej, 50-punktowej obniżki było zwiastunem recesji. Komentatorzy błyskawicznie dostosowali swą retorykę do optymistycznej reakcji rynku, zapewniając, że duże cięcie to nie tyle spóźniony wyraz obaw przed recesją, ile raczej wyprzedzający ruch zapobiegawczy.

Jeszcze bardziej entuzjastycznie zareagowano w Chinach na bardziej gołębi ton tamtejszego banku centralnego – indeks Shanghai Composite mocno odbił w górę po trwającym od czterech miesięcy konsekwentnym osuwaniu się. Tymczasem indeks rynków wschodzących zdołał w ramach mozolnej wspinaczki wdrapać się na poziom najwyższy od wiosny 2022.

Nie ma wątpliwości co do tego, że z długoterminowego punktu widzenia zsynchronizowane globalne luzowanie monetarne jest w ostatecznym rozrachunku pozytywne dla rynków akcji, bo prowadzi do obniżenia kosztów finansowych przedsiębiorstw oraz stanowi ulgę dla konsumentów.