Rynek nie lubi, kiedy jest zaskakiwany transakcją ABB. Co z kursem akcji?

Allegro

Fundusze obecne w akcjonariacie Allegro w kwietniu zdecydowały się na sprzedaż 65 mln akcji w ramach ABB, na co kurs zareagował nietypowo, bo kilkuprocentową zwyżką. Cena w transakcji wyniosła 29,25 zł wobec 31,37 zł płaconych na rynku, co dało wycenę całego pakietu na ponad 1,9 mld zł. Do momentu ogłoszenia zamiaru sprzedaży akcji notowania Allegro rozczarowywały na tle innych spółek z indeksu WIG20, które efektownie drożały, korzystając z hossy. Po transakcji rynek nabrał większego zaufania do spółki, co przełożyło się na wyraźne odbicie kursu.

PlayWay

Pod koniec lipca PlayWay, będący największym akcjonariuszem Big Cheese Studio, zdecydował się na sprzedaż całego pakietu w spółce, obejmującego 53,3 proc. jej akcji. Cena sprzedaży została ustalona na 14,15 zł, co łącznie przyniosło właścicielowi nieco ponad 31 mln zł wpływów za cały pakiet. W odpowiedzi w trakcie pierwszej sesji kurs spółki tąpnął o ponad 22 proc. Straty do tej pory nie udało się odrobić. Dziś akcje Big Cheese Studio są wyceniane na rynku po ok. 13,90 zł. Było to już kolejne wyjście PlayWaya z akcjonariatu spółek zależnych.