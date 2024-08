Polskie firmy z coraz większymi sukcesami walczą o kosmiczny rynek

Największe wydatki na programy kosmiczne ponoszą Stany Zjednoczone oraz Chiny. W 2023 r. ich budżety kosmiczne wyniosły odpowiednio 73 mld dolarów oraz 14 mld dolarów. Trzecie miejsce przypada Japonii (niespełna 5 mld dolarów). Łączne wydatki krajów Unii Europejskiej sięgają kilkunastu miliardów dolarów. Sam budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na 2024 r. to 7,8 mld euro.

Z danych, które otrzymaliśmy od Polskiej Agencji Kosmicznej, wynika, że w 2022 r. całkowita wartość przychodów europejskiego sektora kosmicznego wyniosła 92,7 mld dolarów. Według szacunków 60 proc. tej wartości stanowiły przychody wygenerowane przez nawigację satelitarną, a 31 proc. przez komunikację satelitarną. Sektor kosmiczny w Europie zatrudnia ponad 231 tys. pracowników.

...oraz Polska

Polski sektor kosmiczny to ponad 400 podmiotów (firm i instytutów). Już teraz ponad 200 z nich na co dzień współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Zatrudnienie w tym sektorze wynosi 15 tys. osób. Kontrakty zdobyte przez polskie firmy przekraczają kwotę 140 mln euro.

Według POLSA 90 proc. z kwoty zadeklarowanej na programy opcjonalne w ramach ESA (około 180 mln euro) wróci do Polski w postaci zamówień. Poza tym 95 mln euro przeznaczone będzie na realizację bilateralnych programów Polska–ESA przeznaczonych na budowę satelitów obserwacji Ziemi, narodowy program stażowy w strukturach ESA oraz rozwój technologii kosmicznych. Pozostałe 65 mln euro trafi na realizację narodowej misji naukowo-technologicznej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z udziałem polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego.

Polska znajduje się wśród 22 krajów członkowskich płacących składkę do ESA.

– W 2023 r. wpłacaliśmy 69 mln euro, co jest skokowym wzrostem w porównaniu z ubiegłymi latami. Nadal jednak to za mało jak na potencjał gospodarczy kraju. Ta składka to zaledwie 0,014 PKB i trochę ponad 1 proc. budżetu Agencji, co stawia nas w europejskim ogonie – mówi Aleksander Szalecki, prezes firmy Stratego, jeden z pierwszych inwestorów Creotechu Instruments i były przewodniczący rady nadzorczej spółki. Dodaje, że pewnym optymistycznym sygnałem jest decyzja władz z 2023 r. o zwiększeniu partycypacji finansowej Polski w ESA na lata 2023–2025.