WykresDnia: Chiny wyznaczają ambitny cel wzrostu na 2024 rok

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost gospodarczy Chin w 2024 r. wyniesie 4,6 proc., a w 2028 r. spadnie do 3,5 proc. Akcje chińskie otwierają nową kartę, a juan pozostał w dużej mierze stabilny.

– Decydenci wydają się zadowoleni z obecnej trajektorii – powiedział Ben Bennett, strateg inwestycyjny w regionie Azji i Pacyfiku w Legal And General Investment Management. – To rozczarowujące dla tych, którzy liczyli na większy nacisk… Istnieje retoryczne wsparcie dla zadłużenia samorządów lokalnych i sektora nieruchomości, ale kluczowe jest to, jak jest to stosowane w praktyce.

Chiny planują deficyt budżetowy na poziomie 3 proc. produkcji gospodarczej, w porównaniu ze skorygowanymi 3,8 proc. w zeszłym roku. Co najważniejsze, planuje wyemitować 1 bilion juanów (139 miliardów dolarów) w specjalnych ultradługoterminowych obligacjach skarbowych, które nie są uwzględnione w budżecie.

Specjalny limit emisji obligacji dla samorządów lokalnych ustalono na 3,9 biliona juanów w porównaniu z 3,8 biliona juanów w 2023 r. Chiny wyznaczyły również cel inflacyjny dla konsumentów na poziomie 3 proc. i dążą do utworzenia w tym roku ponad 12 milionów miejsc pracy w miastach, utrzymując stopę bezrobocia na poziomie około 5,5 proc.

– Jest mało prawdopodobne, aby Chiny zastosowały bodźce w stylu bazooki – powiedział Tommy Xie, szef działu badań Wielkich Chin w OCBC Bank. – W tej chwili nadal istnieje wiele ograniczeń, jeśli chodzi o sposób, w jaki Chiny mogą wspierać gospodarkę poprzez wydatki fiskalne.

Plany budżetowe zakładały w tym roku wzrost wydatków na obronę o 7,2 proc., podobnie jak w 2023 r. – tej liczbie uważnie przyglądają się Stany Zjednoczone i sąsiedzi Chin, którzy z ostrożnością patrzą na strategiczne zamierzenia Chin w obliczu wzrostu napięcia na Tajwanie.