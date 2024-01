WykresDnia: Najgorszy początek roku od dwóch dekad

https://pbs.twimg.com/media/GC3w-PrWsAAVNpz?format=png&name=900x900

Reklama

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o około 8 punktów bazowych do 3,941 proc., ponownie zbliżając się do poziomu 4 proc., podczas gdy rentowność 2-letnich obligacji była o ponad 7 punktów bazowych wyższa i wyniosła 4,324 proc. To wywarło presję na akcje. S&P500 stracił 0,57 proc., rozwiewając nadzieje na nowy szczyt na zamknięciu rozpoczynającym nowy rok handlowy, podczas gdy Nasdaq Composite spadł o 1,63 proc., co jest najgorszym wynikiem od października. Indeks oparty na technologiach dołował w wyniku spadków kilku głównych spółek. Akcje Apple spadły o 3,58 proc. po obniżeniu przez Barclays rekomendacji do niedoważenia. Ponadto bank obniżył cenę docelową dla Apple ze 161 do 160 dolarów. Analityk Barclays Tim Long napisał w nocie do klientów, że sprzedaż iPhone’a 15 firmy Apple była „słaba”, zwłaszcza w Chinach, co jest słabym punktem, który według Longa obejmie pozostałe linie produktów Apple. To spowodowało spadek wartości akcji innych Magnificent Seven. Fundusz ETF iShares Semiconductor spadł o 3,6 proc.. Tymczasem akcje Rivian spadły o ponad 10 proc. w związku z wiadomością, że producent pojazdów elektrycznych dostarczył w czwartym kwartale o około 10 proc. mniej pojazdów w porównaniu z okresem poprzednim.

Europejski indeks Stoxx 600 spadł o 0,11 proc., niwelując wzrost o prawie 0,7 proc. wcześniej tego dnia, gdy dane pokazały, że aktywność przemysłu w strefie euro spadła w grudniu.

Maersk wstrzyma całą żeglugę przez Morze Czerwone i Zatokę Adeńską do odwołania – ogłosiła firma po tym, jak jeden z jego statków został zaatakowany w weekend przez bojowników Houthi stacjonujących w Jemenie. Decyzja duńskiego giganta żeglugowego podkreśla, że ​​kierowana przez USA inicjatywa mająca na celu zabezpieczenie przepływu w tym obszarze, zwana Operacją Prosperity Guardian, stoi przed wyzwaniami. Ceny ropy spadły we wtorek.