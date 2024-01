WykresDnia: Chiny wzmocnią ożywienie gospodarcze po ciężkim roku

W niedzielę Xi wychwalał chińską „zdolność produkcyjną” i przedstawił listę rodzimych projektów, w tym wyprodukowany w kraju odrzutowiec pasażerski C919, statek wycieczkowy wyprodukowany w Chinach, krajowe programy kosmiczne, załogowe łodzie podwodne i samochody elektryczne.

Xi w swoim przemówieniu powtórzył także stanowisko rządzącej Partii Komunistycznej, że Chiny „z pewnością zostaną zjednoczone” – jest to aluzja do Tajwanu, samorządnej wyspy, którą Pekin uważa za swoją, i co do której przyrzekł sobie, że w razie potrzeby użyje siły.

Jego komentarze pojawiają się na kilka tygodni przed wyborami na Tajwanie, którzy pójdą do urn, aby wybrać kolejnego prezydenta, ponieważ zbliżające się wybory w USA niosą ze sobą także nowe ryzyko geopolityczne. Na wyższych szczeblach chińskiego przywództwa wojskowego nadal panuje zamieszanie, a w zeszłym tygodniu z najwyższych organów usunięto wyższe rangą osobistości.

Rodzi to pytania o gotowość chińskiej armii do jakiejkolwiek inwazji na Tajwan, przy centrum uwagi sił rakietowych zarządzających narodowymi rakietami. W zeszłym roku Pekin również nagle i bez wyjaśnienia odwołał swojego ministra spraw zagranicznych, co pogłębiło niestabilność.

Gorąco kwestionowane wybory na Tajwanie, które odbędą się 13 stycznia zadecydują, jak ponad 23-milionowa wyspa zareaguje na ruchy Pekinu. Obecna Demokratyczna Partia Postępowa dąży do zacieśnienia więzi Tajpej z Waszyngtonem, a opozycyjny Kuomintang – w najnowszych sondażach coraz bliżej drugiego miejsca – jest preferowanym partnerem negocjacyjnym Pekinu na wyspie.

– Wszystkich Chińczyków po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej powinno łączyć wspólne poczucie celu i uczestniczenie w chwale odrodzenia narodu chińskiego – powiedział Xi.