WykresDnia: Chaos budżetowy zagraża wzrostowi gospodarczemu Niemiec

Niemieccy konsumenci wydają mniej na żywność i napoje, usługi restauracyjne i noclegowe oraz towary krótkotrwałe, takie jak zwłaszcza odzież. – Utrzymujące się wysokie ceny nadal wywierają zauważalny wpływ – stwierdził Destatis. Odczuwalne były zwłaszcza w przypadku żywności i napojów, usług restauracyjnych i noclegowych oraz dóbr półtrwałych, takich jak odzież. W każdej z tych kategorii wydano znacznie mniej niż w roku poprzednim, po uwzględnieniu wahań cen. Natomiast pozytywne sygnały nadeszły z sektora transportu, częściowo za sprawą większych zakupów samochodów osobowych. Publiczne wydatki na spożycie ostateczne również spadły rok do roku (-1,6 proc., skorygowane o cenę), choć nieco mniej niż wydatki na spożycie ostateczne gospodarstw domowych. Zwłaszcza rząd centralny wydał mniej niż rok wcześniej na spożycie finalne. Jedną z przyczyn spadku były znacznie niższe wydatki na szczepionki przeciwko Covid-19 w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r.

Do PKB pozytywnie kontrybuowały nakłady brutto na środki trwałe. W porównaniu do poprzedniego kwartału nakłady na środki trwałe w maszynach i urządzeniach w trzecim kwartale wzrosły o 1,1 proc., a na środki trwałe w budownictwie o 0,4 proc. po korekcie cenowej, sezonowej i kalendarzowej.

Handel zagraniczny spadł w III kwartale 2023 r. w ujęciu cenowym, kalendarzowym i sezonowym. Całkowity eksport towarów i usług spadł o 0,8 proc. w porównaniu z II kwartałem 2023 r. Import spadł jeszcze bardziej (-1,3 proc.).

Przed gwałtownym spadkiem do 4,5 proc. we wrześniu inflacja w Niemczech normalizowała się wolniej niż w innych krajach strefy euro. Według oficjalnych danych, w październiku inflacja w największej gospodarce Europy ponownie spadła do 3,8 proc.

Słaba gospodarka światowa odcisnęła piętno także na ważnym niemieckim przemyśle eksportowym. Według Destatis całkowity eksport towarów i usług kraju w III kwartale spadł o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy import spadł nawet o 1,3 proc.

Niemieckie firmy patrzą jednak w przyszłość z większym optymizmem. Opublikowany również w piątek indeks klimatu biznesowego ifo wzrósł z 86,9 punktu w październiku do 87,3 punktu w listopadzie, co stanowi trzeci wzrost z rzędu.