WykresDnia: USA: Ceny towarów spadają, gdy inflacja przeniosła się na usługi

Doprowadziło to do idiotyzmów, takich jak zwracanie Tesli, kiedy ludzie kupowali nową Teslę i zamieniali ją na ogromne zyski. Doprowadziło to do pandemii naklejek dodatków u dealerów nowych samochodów, w ramach których oszukiwano ludzi, pobierając 10 000 dolarów i więcej do sugerowanej ceny detalicznej.

To jest „głupia” inflacja: konsumenci, wypopsażeni w gotówkę, byli gotowi zapłacić za wszystko, a inflacja przyspieszyła. Zaczęliśmy dokumentować ten inflacyjny sposób myślenia w styczniu 2021 r. A teraz to koniec. Amerykanie wrócili do normalnego stanu, nie są już skłonni płacić za cokolwiek, gdy idą do sklepu lub robią zakupy online, co w dużej mierze położyło kres podwyżkom cen. A ceny towarów spadają.

Jednak inflacja przeniosła się na usługi i trafia tam 65 proc. wydatków konsumenckich, a inflacja jest wysoka w przypadku usług, takich jak ubezpieczenia i mieszkalnictwo, i tam jest obecnie ugruntowana.

Niewielka deflacja dóbr trwałych była powszechna przez ostatnie 20 lat w związku z bardziej wydajną produkcją, innowacjami technicznymi, offshoringiem do tanich krajów itp.

Walmart rzucił nieco światła na tę kwestię, ogłaszając wyniki. Porównywalna sprzedaż w oddziale Walmart w USA – ogromnego sprzedawcy detalicznego w branży e-commerce i największego sprzedawcy artykułów spożywczych w USA – wzrosła o 4,9 proc. w oparciu o artykuły spożywcze i handel elektroniczny; a sprzedaż w handlu elektronicznym wzrosła o 24 proc.. Zatem popyt konsumencki jest duży, mimo że coraz więcej osób kupuje te produkty w Internecie i unika sklepów, co stanowi zmianę strukturalną trwającą od 20 lat.

Dyrektor generalny Doug McMillon powiedział, że „inną dobrą wiadomością jest to, że ceny towarów ogólnych w dalszym ciągu spadają”. W porównaniu z ubiegłym rokiem ich wartości są obecnie „od niskiego do średnio jednocyfrowego”.