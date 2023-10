WykresDnia: Grecja musi zapłacić mniej niż USA za 10-letnie obligacje

https://pbs.twimg.com/media/F86w-_EWUAA-VIa?format=png&name=900x900

Reklama

Francuskie obligacje rządowe (OAT) dorównują swoim niemieckim odpowiednikom, a rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o 3 punkty bazowe do poziomu 3,70 proc.. Koszty pożyczek w strefie euro były prawie najwyższe od około dziesięciu lat, ponieważ inwestorzy równoważyli oczekiwania dotyczące wyższych stóp procentowych na dłuższe okresy z apetytem na bezpieczne aktywa w oparciu o obawy, że konflikt na Bliskim Wschodzie może rozszerzyć się poza Strefę Gazy. Ceny obligacji poruszają się odwrotnie do rentowności. Prezydent USA Joe Biden planował spotkać się z przywódcami arabskimi, ale Jordania odwołała planowany tam szczyt z Egiptem i Autonomią Palestyńską po wtorkowym wybuchu szpitala w enklawie palestyńskiej.

Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego powtórzyli niedawno, że stopy procentowe będą musiały pozostać na wysokim poziomie przez dłuższy okres, ponieważ było zbyt wcześnie, aby świętować zwycięstwo nad inflacją, a niektórzy sugerowali, że możliwa jest dodatkowa podwyżka. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Niemiec, stanowiąca punkt odniesienia dla strefy euro, wzrosła o 3 punkty bazowe (pb) do 2,95 proc. Kilka tygodni temu osiągnęła najwyższy poziom od lipca 2011 r. na poziomie 3,024 proc.

Tymczasem apetyt na bezpieczne aktywa doprowadził inwestorów do niedoważenia włoskich obligacji, postrzeganych jako bardziej ryzykowne niż Bundy, co doprowadziło do wzrostu rentowności Włoch do najwyższego poziomu od prawie 11 lat i poszerzenia ich spreadu w stosunku do obligacji niemieckich. Rentowność włoskich BTP wzrosła o 3,5 pb do 5,02 proc., po osiągnięciu 5,034 proc., najwyższego poziomu od listopada 2012 roku.