Kruk rusza po dług

To już druga, w ostatnim czasie, publiczna emisja obligacji Kruka. Pod koniec ubiegłego roku firma bez problemu pozyskała 50 mln zł. Popyt na papiery był tak duży, że potrzebna była redukacja zapisów, która wyniosła 79 proc. Obecna oferta potrwa do 4 lutego. Oprocentowanie papierów jest oparte o trzymiesięczny Wibor i powiększone o marżę w wysokości 3,3 pkt proc. Na tym jednak Kruk nie poprzestaje. Firma chce także pozyskać do 350 mln zł z emisji obligacji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych.