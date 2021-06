Zaskoczenie mile widziane

Obecnie stopa referencyjna wynosi 0,1%, a dodatkowo NBP prowadzi politykę skupu obligacji skarbowych. Oznacza to, że polityka pieniężna w Polsce jest najluźniejsza w historii. Tak mocna odpowiedź była uzasadniona w okresie chaosu wywołanego lawinowymi restrykcjami, które groził kompletnym paraliżem gospodarki. Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła. W odróżnieniu od ubiegłego lata wirus faktycznie wydaje się być w odwrocie, gospodarka się szybko otwiera, a konsumenci przebierają nogami do wydawania pieniędzy. W połączeniu z ograniczeniami dostępności niektórych produktów i czynnikami przejściowymi oznacza to blisko 5% inflację. Dodatkowo brak oprocentowania lokat przekłada się na rosnący popyt spekulacyjny, co widać bardzo mocno na rynku nieruchomości. Czy zatem obecna polityka pieniężna jest jeszcze do obrony?