Prorocza Yellen?

Poniedziałek przynosi nieznaczne podbicie dolara na rynku (ale nie wobec większości walut), po tym jak amerykańska waluta straciła w piątek po południu po publikacji rozczarowujących danych Departamentu Pracy USA. Rentowności amerykańskich obligacji pozostają nisko (poniżej 1,58 proc. dla papierów 10-letnich), a korekta na rynkach akcji jest symboliczna. Co ciekawe nie widać większej reakcji na słowa Sekretarz Skarbu Janet Yellen, która na szczycie G-7 dała do zrozumienia, że plan infrastrukturalny prezydenta Bidena jest kluczowy dla gospodarki nawet, gdyby miał doprowadzić do podbicia inflacji. Dodała też, że środowisko nieco wyższych stóp procentowych w USA byłoby pozytywne dla gospodarki (!). Dodajmy, że podczas szczytu G-7 politycy zgodzili się, co do wprowadzenia minimalnej stawki podatku CIT na poziomie 15 proc., a Yellen wezwała pozostałe kraje do zwiększenia stymulacji fiskalnej w celu wsparcia gospodarek po pandemii, oraz zwiększenia inwestycji w ochronę klimatu. Poza tym mamy dalsze przepychanki w polityków w Kongresie dotyczące akceptacji planu infrastrukturalnego Joe Bidena. Prezydent odrzucił pomysły Republikanów, którzy domagali się, aby wydatki były znacznie niższe.