EUR/PLN poniżej 4,30 PLN, ale złoty pozostaje w lekkiej korekcie

Początek tygodnia przyniósł podtrzymanie mocniejszego PLN, jednak warto zaznaczyć iż ma to miejsce głównie wobec euro. Na szerokim rynku dolar pozostaje blisko 2-tygodniowych szczytów. Z jednej strony jest to efektem odwrotu od wspólnej waluty przed jutrzejszym posiedzeniem EBC. Inwestorzy zakładają, iż ostatnie wskazania makro skłonią decydentów do zaprezentowania bardziej gołębiej retoryki. Czynnikiem wspierającym dla USD pozostają również rentowności amerykańskiego długu, które pozostają wyżej po niedawnych danych dot. PKB. Mocniejszy dolar tradycyjnie podbija presję podażową wokół walut EM. Lokalnie warto wspomnieć o wczorajszym komentarzu Fitch odnośnie zapowiadanych wydatków społecznych PiS. Wedle opinii agencji wpływ na deficyt w 2019r. będzie ograniczony jednak już w 2020r. możemy spodziewać się testu 3%, czyli progu ustalone przez UE. Z punktu widzenia złotego wydaje się, iż rynek spodziewa się pośredniego wpływu na inflację, co z kolei powinno ograniczyć spekulacje dot. potencjalnych cięć stóp ze strony RPP.