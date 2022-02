Złoty czeka na decyzję Rady

We wczorajszym komentarzu argumentowałem, że Rada nie ma wyjścia – musi podnosić stopy procentowe, które – choć już wyższe niż przed pandemią, nadal są bardzo niskie w relacji nie tylko do inflacji, ale do oczekiwanej inflacji na kolejne dwa lata. Podwyżki stóp procentowych na tym etapie powinny być dość skondensowane i tak też przedstawiał to w listopadzie prezes Glapiński, a w świetle tej wypowiedzi ruchy z grudnia i stycznia (pomimo przyspieszonego posiedzenia) wydają się jednak skromne (po 50 punktów bazowych, gdzie można było spodziewać się właśnie ruchów rzędu 75-100bp, aby skrócić okres szybkiego dostosowania). Dlatego zapytany dziś, co powinna zrobić Rada, powiedziałbym ponownie – podnieść stopy o 100 punktów bazowych. Przestrzeń do strefy niepewności, gdzie nie wiemy czy czasem stopy nie są już zbyt wysokie jest nadal zbyt duża, abyśmy musieli rozciągać te ruchy w czasie. Co zrobi Rada? Poprzednie decyzje wskazywałyby jednak na kolejną podwyżkę o 50 punktów bazowych, a to oznaczałoby wzrost stopy referencyjnej do 2,75% - jednak nie na długo, w marcu czekać nas będzie kolejna podwyżka.