Będzie brakować impulsów ze sfery makroekonomii

W nocy pojawiła się informacja, że prywatna wersja wskaźnika PMI dla chińskiego sektora usług spadła do najniższego poziomu od pięciu miesięcy, co wiąże się z zaostrzeniem regulacji dotyczących Covid-19, które zakłóciły wydatki konsumentów. Wskaźnik spadł do poziomu 51.4 pkt. wobec 53.1 pkt. uzyskanych w grudniu. Odczyt pozostał powyżej progu 50. Zmiana była podobna do tej zanotowanej przez oficjalny/rządowy odpowiednik. Ten ostatni, który obejmuje zarówno usługi, jak i działalność budowlaną, spadł w styczniu do 51.1 pkt. z grudniowego poziomu 52.7.