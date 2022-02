Arcyważne dane

Dolarowi z kolei zaszkodziły fatalne środowe dane z rynku pracy. Raport ADP pokazał spadek zatrudnienia, co oczywiście stawia znak zapytania w kwestii jastrzębiego zwrotu Fed, jeszcze zanim jakiekolwiek działania zostały podjęte. Czyżby amerykańska gospodarka hamowała tak szybko? A może to efekt zakłóceń związanych z Omicronem i niebawem wzrost zatrudnienia ponownie ruszy? Jaki wpływ ma to na płace i stopę bezrobocia? To wszystko są kluczowe pytania i być może część odpowiedzi poznamy dziś o 14:30, wraz z publikacją raportu NFP.