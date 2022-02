Okres dużej zmienności

Dużą zmienność notuje dzisiaj USDCAD. Dane z rynku pracy w Kanadzie za styczeń nieoczekiwanie rozczarowały - stopa bezrobocia podskoczyła do 6,5 proc. z 6,0 proc. po korekcie w grudniu, a zatrudnienie spadło aż o 200 tys. (w tym 87 tys. na pełny etat). To nieco redukuje oczekiwania, co do agresywnych działań Banku Kanady na stopach procentowych. USDCAD powrócił w okolice szczytów z zeszłego tygodnia przy 1,2795.