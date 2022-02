Jastrzębi czwartek

Konferencja szefowej Europejskiego Banku Centralnego nie brzmi już tak "gołębio" - na rynku zaczyna się wyceniać możliwość podwyżki stóp o 10 p.b. jeszcze do czerwca, a do końca roku możliwy byłby ruch na stopach łącznie o 40 p.b. To niewiele w porównaniu z tym, co robią inne banki centralne, ale kluczowa jest tu zmiana podejścia. ECB zaznaczył dzisiaj, że ryzyko dla utrzymywania się wysokiej inflacji wzrosło i bank centralny będzie uważnie przyglądał się sytuacji, możliwe są dalsze zmiany w komunikacie w marcu. Co ciekawe Lagarde przyznała, że sytuacja zmieniła się względem projekcji z grudnia, co wskazuje na to, że problem dla banku centralnego jest poważny. Aby uciąć nadmierne spekulacje, co do podwyżki stóp szefowa EBC dała do zrozumienia, że stopy procentowe nie zostaną podniesione dopóki nie zakończy się skup obligacji - tymczasem według deklaracji wprawdzie PEPP ma zostać wygaszony w marcu, ale APP będzie nadal kontynuowany i redukowany stopniowo w kolejnych okresach. Pytanie, czy aby ECB nie zostanie zmuszony do zmian tych założeń, ale to zobaczymy dopiero w marcu.