Zgoda KNF na przejęcie polskiej Avivy przez Allianz

W wiosennym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" prezes polskiej Avivy Adam Uszpolewicz mówił, że jeśli zgody na tę transakcję zostaną udzielone i będzie decyzja Allianza o połączeniu z Avivą, to na polskim rynku ubezpieczeniowym powstanie bardzo duży gracz. - Nasza wspólna zebrana składka to między 5 a 6 mld zł. Pod względem składki to będzie piąty gracz na rynku. Pod względem zysków to będziemy zdecydowanie numerem dwa na rynku, zaraz za PZU, bo nasze połączone zyski to będzie grubo ponad miliard złotych. Będziemy łącznie obsługiwać ponad 5 mln klientów – mówił Uszpolewicz.