Warta chwali się wynikami za 2018 r. Mocny wzrost składki, dobra rentowność

Warta twierdzi, że wzrostowi składki pomogło wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi Big Data. Dzięki nim może szybciej i skuteczniej analizować dane przy tworzeniu oferty dla klienta i indywidualnie dopasować do niego cenę ubezpieczenia. Polisy komunikacyjne w Warcie są wyliczane w oparciu o ponad 600 zmiennych, jeszcze w tym roku ich liczba może wzrosnąć do tysiąca, co pokazuje jak zaawansowanym i skomplikowanym procesem jest wyliczanie składki. Watra chwali się, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych, klient otrzymuje propozycję ceny już po kilku sekundach od wprowadzenia podstawowych danych. Potencjalnie mało szkodowym klientom może przy tym zaoferować dobrą cenę polisy przy zachowaniu rentowności firmy na bardzo wysokim poziomie. - W 2018 r. wskaźnik rentowności kapitału ROE spółki majątkowej wyniósł 20,9 proc. co jest bardzo wysokim wynikiem na tle rynku – mówi Jarosław Parkot. Majątkowa spółka Warty zlikwidowała w zeszłym roku 501 tys. szkód. W formie odszkodowań i świadczeń wypłaciła 3,4 mld zł. Także tu firma sięgnęła po nowe technologie i zautomatyzowała część procesów związanych z likwidacją szkód.