PZU chce być firmą globalną. Będzie współpracować z Goldman Sachs

W zeszłym roku PZU uruchomiło platformę internetową do taniego i łatwego inwestowania. – inPZU to nasz pomysł na walkę z niskim poziomem oszczędności Polaków – mówił Paweł Surówka. Polacy mają najmniej oszczędności w stosunku do posiadanego majątku, także w porównaniu z mieszkańcami innych krajów naszego regionu. PZU zapytała swoich klientów o to, dlaczego tak się dzieje. Usłyszała, że inwestowanie to proces zbyt skomplikowany, a strategia inwestycyjna jest często niezrozumiała. Klienci PZU mówili też, że nie mają zaufania do firm inwestycyjnych, zaś samo inwestowanie jest po prostu za drogie. – Koszty są pewne, a wyniki nie – przekonywali.