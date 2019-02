PKP Cargo będzie rozwijać działalność przeładunkową

Grupa PKP Cargo mocno stawia nie tylko na wzrost przewozów realizowanych koleją, ale i na rozwój terminali przeładunkowych i centrów logistycznych. – Naszym celem jest podniesienie efektywności pracy terminali i centrów logistycznych, lepsze wykorzystanie naszych zasobów, co przełoży się przede wszystkim na wzrost przepustowości i wielkości przeładunków. W praktyce będzie to oznaczać skrócenie procesu obsługi pociągów czy wydłużenie przyjmowanych składów – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. Dodaje, że obecnie inwestycją o największej wartości jest projekt prowadzony przez zależne PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, które planuje modernizację terminala kontenerowego w Małaszewiczach przy granicy z Białorusią. Całkowity koszt przebudowy to około 26 mln zł. W połowie inwestycja będzie dofinansowana z funduszy unijnych. – Analizujemy też sytuację pod kątem realizacji innych projektów intermodalnych (dotyczących kontenerów – red.), w tym budowy terminali czy akwizycji. Ich wdrożenie będzie uzależnione od zapotrzebowania rynku i analizy opłacalności projektów, ale konkretnych decyzji jeszcze nie podjęliśmy – twierdzi Warsewicz.